Gran descubrimiento del Conicet en Chubut: qué se sabe del dinosaurio Bicharracosaurus

Los fósiles fueron encontrados en la formación Cañadón Calcáreo, una unidad geológica clave de la Patagonia argentina. Este sitio ya había proporcionado otros restos significativos, pero el nuevo descubrimiento amplía el conocimiento sobre los ecosistemas jurásicos de la región, caracterizados por ambientes con abundante vegetación, propicios para grandes herbívoros.

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Qué revela el estudio científico

La publicación en Peer J señala que las características anatómicas del dinosaurio combinan rasgos primitivos y derivados. Esto sugiere que los saurópodos de la Patagonia atravesaron procesos evolutivos propios, distintos a los registrados en otras regiones. Además, refuerza la idea de que Sudamérica fue un área clave en la evolución de estos animales.

También pone en valor el trabajo de la paleontología argentina y la articulación con comunidades locales. El nombre de la especie rinde homenaje a Dionide Mesa, quien participó en la identificación inicial de los restos.

De esta manera, el Bicharracosaurus dionidei se suma al registro fósil conocido y reafirma el papel de la Patagonia como una de las regiones más ricas del mundo en hallazgos paleontológicos.