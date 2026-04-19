Gran descubrimiento del Conicet en Chubut: qué se sabe del dinosaurio Bicharracosaurus
Se trata de un dinosaurio saurópodo identificado a partir de fósiles hallados en la formación Cañadón Calcáreo, lo que aporta información clave sobre la evolución temprana de estos gigantes herbívoros.
Un equipo de investigadores del Conicet hallaron una nueva especie de dinosaurio en la provincia de Chubut, a partir de restos fósiles encontrados en la formación Cañadón Calcáreo.
El ejemplar fue bautizado como Bicharracosaurus dionidei y habría habitado la región durante el Jurásico Superior, hace más de 150 millones de años. El estudio fue publicado en la revista científica Peer J, donde se detallan sus características y relevancia evolutiva.
Cómo es el Bicharracosaurus
Según la investigación, el Bicharracosaurus forma parte del grupo de los eusaurópodos, dinosaurios herbívoros de gran tamaño y cuello largo.
Los restos recuperados, principalmente vértebras dorsales, sacras y caudales, presentan rasgos distintivos que permitieron identificarlo como una nueva especie. Entre ellos, se destacan estructuras vertebrales con cavidades internas complejas, asociadas a adaptaciones evolutivas específicas dentro de su linaje.
El trabajo ubica a este dinosaurio en una posición intermedia dentro del árbol evolutivo de los saurópodos. Esto lo convierte en un hallazgo relevante para comprender la transición entre formas más primitivas y los gigantes que dominaron el período Cretácico y, en particular, aporta información sobre los procesos de diversificación temprana en el hemisferio sur.
Los fósiles fueron encontrados en la formación Cañadón Calcáreo, una unidad geológica clave de la Patagonia argentina. Este sitio ya había proporcionado otros restos significativos, pero el nuevo descubrimiento amplía el conocimiento sobre los ecosistemas jurásicos de la región, caracterizados por ambientes con abundante vegetación, propicios para grandes herbívoros.
Qué revela el estudio científico
La publicación en Peer J señala que las características anatómicas del dinosaurio combinan rasgos primitivos y derivados. Esto sugiere que los saurópodos de la Patagonia atravesaron procesos evolutivos propios, distintos a los registrados en otras regiones. Además, refuerza la idea de que Sudamérica fue un área clave en la evolución de estos animales.
También pone en valor el trabajo de la paleontología argentina y la articulación con comunidades locales. El nombre de la especie rinde homenaje a Dionide Mesa, quien participó en la identificación inicial de los restos.
De esta manera, el Bicharracosaurus dionidei se suma al registro fósil conocido y reafirma el papel de la Patagonia como una de las regiones más ricas del mundo en hallazgos paleontológicos.
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