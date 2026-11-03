Amenazas de muerte a Javier Milei y a su hermana: allanaron una casa en Lomas de Zamora

Con los elementos reunidos, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Federico Hernán Villena, autorizó el allanamiento en el inmueble. En el lugar, los efectivos notificaron de la causa a un hombre de 58 años.

Qué encontraron en el allanamiento por amenazas contra Javier Milei

La causa es por intimidación pública

Fuentes policiales detallaron que el operativo culminó con el secuestro de tres teléfonos celulares utilizados para realizar las amenazas, una computadora, un disco rígido y una notebook. Entre los objetos encontrados también había un ejemplar de Mi lucha, el libro escrito por Adolf Hitler y asociado a la doctrina del régimen nacionalsocialista.

Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia, que investiga el caso bajo la figura de intimidación pública. En la causa interviene el Área de Litigación de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Felipe Di Lello.