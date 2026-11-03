Amenazas de muerte a Javier Milei y a su hermana: allanaron una casa en Lomas de Zamora
Un hombre de 58 años fue identificado como sospechoso de publicar mensajes intimidatorios contra el Presidente, Karina Milei y el intendente Federico Otermín.
La Policía Federal Argentina allanó una vivienda en Lomas de Zamora en el marco de una investigación por amenazas de muerte contra contra el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei, y el intendente Federico Otermín. Durante el procedimiento, un hombre de 58 años fue notificado, se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y material de interés para la causa.
La investigación se puso en marcha en septiembre a raíz de una denuncia vinculada a publicaciones efectuadas a través de la red social X. Las expresiones de carácter amenazante no solo apuntaban contra el Presidente y su hermana, sino que también incluían referencias intimidatorias hacia la hija menor de edad del intendente de Lomas de Zamora.
Entre las publicaciones investigadas aparecieron frases como "A los hermanos Milei hay que fusilarlos" y "Esto va a terminar mal y con muertos muchos". Además, se encontraron reiterados mensajes alusivos al posible uso de armas de fuego y expresiones violentas dirigidas a los funcionarios y otras figuras públicas.
La investigación llegó hasta una vivienda de Lomas de Zamora
Para establecer quién estaba detrás de las publicaciones, el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal intervino en el caso. Los efectivos analizaron información disponible en internet y distintas fuentes digitales. También contaron con la colaboración del agregado jurídico del FBI en la Argentina.
A partir de esas tareas, lograron identificar a un ciudadano argentino mayor de edad como presunto responsable de los mensajes y localizar un domicilio relacionado con la investigación, situado sobre la calle José Manuel Estrada.
Con los elementos reunidos, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Federico Hernán Villena, autorizó el allanamiento en el inmueble. En el lugar, los efectivos notificaron de la causa a un hombre de 58 años.
Qué encontraron en el allanamiento por amenazas contra Javier Milei
Fuentes policiales detallaron que el operativo culminó con el secuestro de tres teléfonos celulares utilizados para realizar las amenazas, una computadora, un disco rígido y una notebook. Entre los objetos encontrados también había un ejemplar de Mi lucha, el libro escrito por Adolf Hitler y asociado a la doctrina del régimen nacionalsocialista.
Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia, que investiga el caso bajo la figura de intimidación pública. En la causa interviene el Área de Litigación de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Felipe Di Lello.
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