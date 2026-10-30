La reacción de Sofía Gonet tras la liberación de Hernán Bloquero, el hombre que la acosaba: "Espero..."

Qué pasó con Hernán Bloquero y por qué fue declarado inimputable

Hernán Claudio Di Carlos, conocido en las redes sociales como Hernán Bloquero, quedó involucrado en una causa judicial por las amenazas dirigidas contra Homero Pettinato y Sofía Gonet. A fines de septiembre, la Justicia lo declaró inimputable. El joven no prestó declaración indagatoria y la resolución determinó que “no comprendía la criminalidad de sus actos”. A partir de esa evaluación, se ordenó su internación en un neuropsiquiátrico.

La situación volvió a generar repercusiones este jueves, cuando Bloquero publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se lo veía caminando por la calle. También compartió distintas historias y adelantó que próximamente realizará una transmisión en vivo para hablar sobre lo sucedido.

En esas publicaciones, además, hizo referencia a los próximos lanzamientos musicales de Néstor En Bloque, artista al que considera su ídolo.

El origen del conflicto con Homero Pettinato y Sofía Gonet

El caso tomó trascendencia pública cuando Homero Pettinato contó que recibía amenazas desde diferentes cuentas de redes sociales por parte de un hombre que, según relató, estaba obsesionado con su entonces pareja, Sofía Gonet.

Uno de los episodios que encendió las alarmas ocurrió cuando Bloquero se presentó en las inmediaciones de Olga, donde trabaja el conductor. La situación profundizó la preocupación por la seguridad de ambos y derivó en una intervención judicial.