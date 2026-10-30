La reacción de Sofía Gonet tras la liberación de Hernán Bloquero, el hombre que la acosaba: "Espero..."
Sofía Gonet se pronunció después de que una seguidora le alertara que el hombre había recuperado la libertad.
La noticia de que Hernán Bloquero había recuperado la libertad no tomó por sorpresa a Sofía Gonet. La influencer se enteró a través de una seguidora de Instagram y se refirió a la situación en Desayuno Americano, donde manifestó su preocupación por lo que pueda ocurrir a partir de ahora.
La Reini explicó que cuenta con medidas de protección para evitar nuevos episodios de acoso y expresó su deseo de que el joven continúe recibiendo atención psiquiátrica. “Estoy segura porque tengo el botón antipánico y custodia. Espero siga el tratamiento porque no está en este plano”, opinó.
Durante la entrevista, también hizo referencia a Homero Pettinato, quien había recibido amenazas públicas de Bloquero e incluso había vivido un episodio de tensión cuando el hombre se presentó en la puerta del canal de streaming, lugar donde trabaja el conductor.
“Lo importante es que la policía se encargue de mantenernos seguros a los dos y que no vuelva a pasar lo que pasó. Pensé que él también tenía el botón”, expresó la influencer al hablar de las medidas de seguridad que considera necesarias para ambos.
Además, Gonet reflexionó sobre la importancia de la salud mental y sostuvo que es fundamental prestar atención a estas situaciones antes de que se produzcan nuevos conflictos. “Hay que cuidar la psiquis de uno. Ojalá que todo esté bien, que Homero esté seguro y que esta persona reciba tratamiento”, concluyó.
Qué pasó con Hernán Bloquero y por qué fue declarado inimputable
Hernán Claudio Di Carlos, conocido en las redes sociales como Hernán Bloquero, quedó involucrado en una causa judicial por las amenazas dirigidas contra Homero Pettinato y Sofía Gonet. A fines de septiembre, la Justicia lo declaró inimputable. El joven no prestó declaración indagatoria y la resolución determinó que “no comprendía la criminalidad de sus actos”. A partir de esa evaluación, se ordenó su internación en un neuropsiquiátrico.
La situación volvió a generar repercusiones este jueves, cuando Bloquero publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se lo veía caminando por la calle. También compartió distintas historias y adelantó que próximamente realizará una transmisión en vivo para hablar sobre lo sucedido.
En esas publicaciones, además, hizo referencia a los próximos lanzamientos musicales de Néstor En Bloque, artista al que considera su ídolo.
El origen del conflicto con Homero Pettinato y Sofía Gonet
El caso tomó trascendencia pública cuando Homero Pettinato contó que recibía amenazas desde diferentes cuentas de redes sociales por parte de un hombre que, según relató, estaba obsesionado con su entonces pareja, Sofía Gonet.
Uno de los episodios que encendió las alarmas ocurrió cuando Bloquero se presentó en las inmediaciones de Olga, donde trabaja el conductor. La situación profundizó la preocupación por la seguridad de ambos y derivó en una intervención judicial.
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