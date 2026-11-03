Horror en Chaco: estranguló a su pareja, degolló a tres chicos e incendió la casa con su bebé en brazos

El bebé, por su parte, estaba en brazos de su abuela paterna, también inconsciente, según el parte policial. Ambos fueron trasladados en ambulancia al hospital local, pero el niño ingresó sin signos vitales.

La comisaría de Quitilipi donde primero trasladaron a Ávalos.

Dentro de la casa, los bomberos y los policías encontraron otros cuatro cuerpos. Dos menores estaban calcinados en el sector construido con madera y nailon, mientras que, en una habitación de material, hallaron a Rocío Aranda, de 22 años, tendida en el suelo y a una niña sobre una cama.

Las víctimas menores de edad fueron identificadas como Franco Aranda, de cuatro años, hijo de Rocío; Adriana Barrios, de cinco, y Bruno Barrios, de cuatro, ambos sobrinos de la mujer. Los dos últimos eran hijos de María Aranda, de 21 años, hermana de Rocío, quien vive a pocos metros del lugar.

La quinta víctima fue Bernardo Ávalos, el bebé de seis meses que la joven tenía con el principal sospechoso.

Durante las pericias secuestraron un cuchillo con manchas similares a sangre, dos tramos de soga, un encendedor, tres teléfonos celulares y un fragmento de sábana con manchas rojizas. Todo quedó sujeto a análisis.

Romero calificó el episodio como “de los crímenes más atroces desde que somos provincia, en 1953”. Además, indicó que, según testimonios de personas allegadas, el acusado habría dicho que estaba “poseído por un demonio”.

El fiscal subrogante Gustavo Valero, a cargo de la Fiscalía N° 1 de Presidencia Roque Sáenz Peña, ordenó su aprehensión en una causa por supuesto homicidio.