Cambió el pronóstico del tiempo y un tormentón trae frío de 8 grados a Buenos Aires en el fin de semana largo

Ese día, tras una mañana parcialmente nublada, las condiciones empeorarán hacia la tarde y noche. A partir de las 18:00 hs, la probabilidad de lluvias débiles alcanzará el 90%, pero lo más significativo será la rotación y el aumento de la velocidad del viento, que pasará a soplar desde el sector sur con ráfagas que superarán los 40 km/h, provocando que la sensación térmica descienda rápidamente hasta los 9°C hacia la medianoche.