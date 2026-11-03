Cambió el pronóstico del tiempo y un tormentón trae frío de 8 grados a Buenos Aires en el fin de semana largo
El pronóstico del tiempo anticipa el ingreso de una masa de aire frío acompañada de intensas ráfagas del sur, lluvias y un marcado descenso térmico.
El alivio térmico tras las jornadas templadas llegará de manera contundente a la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. El pronóstico del tiempo anticipa la irrupción de una masa de aire polar que provocará un desplome abrupto en las marcas térmicas, configurando un escenario gélido para el fin de semana.
Tormentón y el inicio del frente frío
IMPORTANTE: A qué hora empieza el paro nacional que afectará el transporte público en la previa del fin de semana largo
La inestabilidad climática comenzará a hacerse evidente durante la jornada de este martes 3 de noviembre, con probabilidades de tormentón moderado hacia la tarde y noche y ráfagas del sector este. Sin embargo, el verdadero giro meteorológico se producirá el viernes 6 de noviembre.
Ese día, tras una mañana parcialmente nublada, las condiciones empeorarán hacia la tarde y noche. A partir de las 18:00 hs, la probabilidad de lluvias débiles alcanzará el 90%, pero lo más significativo será la rotación y el aumento de la velocidad del viento, que pasará a soplar desde el sector sur con ráfagas que superarán los 40 km/h, provocando que la sensación térmica descienda rápidamente hasta los 9°C hacia la medianoche.
El impacto gélido en el fin de semana largo
El sábado 7 y el domingo 8 de noviembre se sentirán los efectos plenos de la masa de aire frío, con temperaturas atípicas para el mes en curso:
- Sábado 7 de noviembre: la madrugada arrancará muy fría, con una temperatura real de 11°C y una sensación térmica de apenas 6°C, potenciada por fuertes ráfagas del sur de 52 km/h. La máxima de esa jornada apenas trepará a los 16°C por la tarde, manteniendo el ambiente fresco a pesar de los momentos de sol.
- Domingo 8 de noviembre: si bien se espera un cielo mayormente soleado y despejado, será el día con la temperatura base más baja. A las 06:00 hs de la mañana, los termómetros marcarán 9°C, con una sensación térmica de 6°C debido a los vientos del sur. Recién hacia el mediodía la temperatura comenzará a repuntar para alcanzar una máxima cercana a los 20°C.
Se recomienda a los vecinos y turistas que tengan planes para el fin de semana largo salir abrigados, especialmente durante las primeras horas de la mañana y hacia la noche.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario