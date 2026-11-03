Horror en Mendoza: una mujer murió tras ser atacada por su perro pitbull

Perro de raza pitbull (Imagen ilustrativa)

A partir de esos análisis se evaluará si el perro queda a resguardo de la familia o si es reubicado en una organización o fundación de ayuda de animales.

En paralelo, el hijo de la víctima ya prestó su conformidad para que el pitbull sea sacrificado, lo cual está previsto en el artículo 5 del Régimen jurídico para la tenencia de animales peligrosos de Mendoza.

En la ley, sancionada en 2007, se estipula que “cualquier incidente causado por perros peligrosos, de los que hayan tomado conocimiento las autoridades administrativas o judiciales, deberá constar en la hoja de registro de cada animal, que se cerrará con su muerte o sacrificio certificado por veterinario o autoridad competente”.

De todas formas, en el mencionado medio mendocino aclararon que de momento no está confirmado que la disposición judicial final sea la del sacrificio del animal.