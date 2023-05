Femicidio de Anahí Benítez: "Ni una menos y que tampoco haya gente inocente presa", dijo el acusado

Anahí Anahi Benítez

El Tribunal Oral en lo Criminal 7 de Lomas de Zamora también aceptó escuchar las últimas palabras de Silvia Pérez Vilor, la madre de la víctima, quien dijo sentirse “nada representada por el Estado” en este debate y pidió la pena de prisión perpetua tanto para Bazán (39) –para quien la fiscalía ya pidió la absolución-, como para el otro acusado, Marcelo Villalba (46).

La última jornada de este segundo debate por el caso se transmitió por el canal de Youtube de la Suprema Corte bonaerense y comenzó pasadas las 11.30 con las réplicas de cada una de las partes a los planteos y peticiones que hicieron durante los alegatos.

Las palabras de Bazán, uno de los acusados

marcos bazan - anahi benitez

Al término de la exposición de cada una de las partes, los jueces Daniel Mazzini, Santiago Márquez y Gustavo Ramilo, le dieron la oportunidad de hablar a los dos imputados.

Bazán expresó: “En primer lugar, lamento lo que le haya pasado a Anahí, lamento lo que le pasó a la familia, han perdido a su hija. Yo lamento de verdad lo que le pasó”.

Luego descartó que su casa haya sido escenario del crimen y se desvinculó de la víctima y del otro imputado, al afirmar: “En mi casa no estuvo Anahí, no conozco a Villalba, no conozco a los compañeros de ella”.

“Lo único que pedimos todos es justicia y que se investigue lo que se tenga que investigar, caiga quien caiga. No solamente ‘ni una menos’, sino que tampoco haya gente inocente presa por delitos que lo acusan y no cometió”, agregó.

anahi benitez.jpg Anahí Benítez tenía 16 años cuando fue víctima de un femicidio

A su turno, Villalba solo le pidió a los jueces volver a su lugar de detención.

Cuando le preguntaron si quería decir algo, respondió: “No, nada. Yo quería pedirles si me pueden reintegrar a la Unidad 34”, en referencia a la cárcel especializada en pacientes psiquiátricos ubicada en Melchor Romero.

Por su parte, la mamá de Anahí, Silvia Pérez Vilor, pidió la máxima pena para los dos acusados.

“Desde el corazón me sentí muy poco o nada representada por el Estado en este juicio”, dijo en clara alusión a la postura asumida por la fiscal Marisa Monti, que en su alegato solo pidió prisión perpetua para Villalba –el imputado comprometido por un estudio de ADN-, pero que reclamó la absolución de Bazán.

“Toda la prueba está en la causa. No puede ser que indiquen que una persona no estuvo allí”, señaló sobre los supuestos indicios que, según su postura, incriminan a Bazán.

“Quería agregar, por último, que no estoy de acuerdo ni con la absolución que dijo la fiscal ni con la participación secundaria que dijo mi defensor ”, afirmó cuestionando incluso lo planteado por su abogado en el alegato.

“Yo estoy de acuerdo con el TOC 7 anterior y pido la pena perpetua para el señor Bazán y para el señor Villalba. Nada más, muchas gracias”, concluyó Pérez.

Los jueces Mazzini, Márquez y Ramilo anunciaron que darán a conocer el veredicto y la eventual sentencia, el 16 de este mayo, a las 12.