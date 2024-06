Femicidio de Ángeles Rawson: Alfredo Mangeri pidió ser trasladado por estar "lejos de su familia"

"Todavía no fui a Rawson, pero si hubiese tenido algún problema con otro preso ya hubiésemos presentado algún planteo en particular", agregó, intentando despejar las versiones que indicaban que Mageri había pedido el traslado por problemas de convivencia en el penal.

La madre de Ángeles Rawson, sobre Jorge Mangeri: "Es un psicópata de libro"

Jimena Aduriz, madre de Ángeles Rawson, definió al femicida como "un psicópata de libro", durante una entrevista que brindó hace dos años a Migue Granados.

"Otra pregunta estúpida que me dijiste que te hacen es si sospechaste del portero. Obviamente, si hubieras sospechado, la hubieras cuidado de, o hubieras hecho algo para que eso no suceda", le dice el conductor. "Lo hubiera hecho echar", le contestó la mamá de Ángeles Rawson, quien sigue adelante con su vida con el pesar de ya no tener a su hija.

Y agregó: "Después lo cotejé con mis vecinos. Nadie lo podía creer. De hecho, sospecharon de mi marido, porque no podían creer que este hombre fuera capaz de una cosa así".

Jorge Mangeri Mangeri no se presentó a la audiencia para revocar el fallo que lo condenó a perpetua

Finalmente, la madre de Ángeles reveló el peligro que Mangeri significaba para todos los vecinos: "Una vecina mía tenía hijas adolescentes y me dijo: 'Yo he dejado que él entrara con Emilia chiquita a cambiar la bombita de luz'. Tenía llave de todos los departamentos. Un psicópata de libro", finalizó.