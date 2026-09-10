Aníbal Lotocki rompió el silencio desde la cárcel: "No es una condena, sino una pausa..."
El polémico médico le escribió a su esposa, Majo Favaron, y la mujer decidió hacer público el mensaje en sus redes sociales. ¿Qué le dijo?
La Corte Suprema de Justicia dejó firme de forma definitiva la condena contra Aníbal Lotocki, dando cierre un histórico proceso judicial en su contra. De este modo, el médico deberá cumplir una pena de 8 años de prisión y 10 años de inhabilitación para ejercer la medicina, tras haber sido hallado culpable de lesiones graves reiteradas.
No obstante, aún enfrenta otras acusaciones, entre las cuales se encuentra el juicio que cursa por el homicidio de Cristian Zárate.
Aníbal Lotocki rompió el silencio desde la cárcel: "La distancia cambió muchas cosas"
Si bien el polémico médico atraviesa un mal momento judicial tras este duro revés del máximo tribunal, eso no frenó la posibilidad de que rompiera el silencio para saludar a su esposa, Majo Favaron, por su cumpleaños. El mensaje fue compartido por la mujer en redes sociales y llamó poderosamente la atención: "Algunos miran hacia atrás y ven ruinas... nosotros, mi amor, vemos semillas", comenzó escribiendo Lotocki.
Y añadió: "Después de tres años, la distancia cambió muchas cosas, pero no pudo cambiar la forma de mirar la vida. Feliz cumple, Majo. Te ama, Aníbal".
En otro apartado, el médico condenado se mostró pensativo: "La soledad tiene la ventaja del silencio reflexivo, un tesoro que pocas personas conocen. Ahí me surgió la pregunta: ¿qué he hecho con mi tiempo? La soledad puede ser muy fértil, un espacio de descubrimiento. No es una condena, sino una pausa sagrada para recomenzarse con uno mismo".
Quiénes fueron las damnificadas de las lesiones graves provocadas por Lotocki
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Silvina Luna: La modelo y actriz fue una de las principales voces en visibilizar el caso. Tras años de padecer hipercalcemia e insuficiencia renal crónica a raíz del procedimiento, falleció en agosto de 2023.
Pamela Sosa: Ex pareja del médico y querellante activa en los tribunales, impulsó las denuncias penales tras detectar graves daños en su salud.
Stefy Xipolitakis: La figura mediática formó parte de la querella al confirmar afecciones físicas crónicas provocadas por el material inyectado.
Gabriela Trenchi: Empresaria textil que sufrió severas complicaciones de salud. En su caso, la Justicia sumó la figura de estafa, ya que el médico le practicó intervenciones que no habían sido acordadas previamente.
Un historial de ocultamiento y secuelas
Los tribunales dieron por acreditado que Lotocki causó intencionadamente un riesgo indebido en el cuerpo de las pacientes. Mediante el uso de sustancias de relleno sintéticas en volúmenes no autorizados, provocó la formación de granulomas, alteraciones metabólicas y lesiones irreversibles que deterioraron de forma permanente la calidad de vida de las denunciantes. En el caso de Silvina Luna, le terminó ocasionando la muerte tras una severa falla en sus riñones.
Detenido y con más causas en el horizonte
La confirmación de la pena por lesiones graves y estafa consolida el escenario judicial más adverso para Lotocki, quien ya se encontraba privado de su libertad. Sin embargo, su situación legal no concluye con este fallo definitivo: el médico aún debe enfrentar otros frentes judiciales de extrema gravedad, entre los que destaca la investigación por la muerte de Cristian Zárate, causa en la que está imputado por homicidio simple.
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