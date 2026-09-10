Aníbal Lotocki rompió el silencio desde la cárcel: "No es una condena, sino una pausa..."

Quiénes fueron las damnificadas de las lesiones graves provocadas por Lotocki

Silvina Luna: La modelo y actriz fue una de las principales voces en visibilizar el caso. Tras años de padecer hipercalcemia e insuficiencia renal crónica a raíz del procedimiento, falleció en agosto de 2023.

Pamela Sosa: Ex pareja del médico y querellante activa en los tribunales, impulsó las denuncias penales tras detectar graves daños en su salud.

Stefy Xipolitakis: La figura mediática formó parte de la querella al confirmar afecciones físicas crónicas provocadas por el material inyectado.

Gabriela Trenchi: Empresaria textil que sufrió severas complicaciones de salud. En su caso, la Justicia sumó la figura de estafa, ya que el médico le practicó intervenciones que no habían sido acordadas previamente.

Un historial de ocultamiento y secuelas

Los tribunales dieron por acreditado que Lotocki causó intencionadamente un riesgo indebido en el cuerpo de las pacientes. Mediante el uso de sustancias de relleno sintéticas en volúmenes no autorizados, provocó la formación de granulomas, alteraciones metabólicas y lesiones irreversibles que deterioraron de forma permanente la calidad de vida de las denunciantes. En el caso de Silvina Luna, le terminó ocasionando la muerte tras una severa falla en sus riñones.

Detenido y con más causas en el horizonte

La confirmación de la pena por lesiones graves y estafa consolida el escenario judicial más adverso para Lotocki, quien ya se encontraba privado de su libertad. Sin embargo, su situación legal no concluye con este fallo definitivo: el médico aún debe enfrentar otros frentes judiciales de extrema gravedad, entre los que destaca la investigación por la muerte de Cristian Zárate, causa en la que está imputado por homicidio simple.