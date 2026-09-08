Quedó firme la condena de 8 años de prisión a Aníbal Lotocki por lesiones graves reiteradas

Detenido y con más causas en el horizonte

La confirmación de la pena por lesiones graves y estafa consolida el escenario judicial más adverso para Lotocki, quien ya se encontraba privado de su libertad. Sin embargo, su situación legal no concluye con este fallo definitivo: el médico aún debe enfrentar otros frentes judiciales de extrema gravedad, entre los que destaca la investigación por la muerte de Cristian Zárate, causa en la que está imputado por homicidio simple.