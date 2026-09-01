A 3 años de la muerte de Silvina Luna: qué dijo la junta médica sobre el metacrilato que le aplicó Lotocki

La conclusión también vuelve a poner el foco sobre las consecuencias a largo plazo que pueden producir determinados materiales utilizados con fines estéticos.

Qué cuestionaron sobre la atención de Lotocki

Durante el análisis también se evaluó el seguimiento médico que recibió Silvina Luna después de las intervenciones realizadas por Lotocki. El perito Jorge Dri fue particularmente crítico con el accionar del cirujano y utilizó una expresión contundente al referirse a lo ocurrido: habló de “inacción médica”.

Según su planteo, Lotocki habría concentrado su intervención en la cuestión estética sin prestar la atención necesaria al cuadro clínico que progresivamente presentaba la modelo.

Este aspecto podría tener importancia dentro de la investigación, ya que la Justicia deberá determinar no solamente qué efectos produjo el material aplicado, sino también si existieron conductas médicas posteriores que pudieron haber agravado o permitido la evolución del cuadro.