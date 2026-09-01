A 3 años de la muerte de Silvina Luna: qué dijo la junta médica sobre el metacrilato que le aplicó Lotocki
El análisis de los especialistas aportó nuevas conclusiones a la investigación por la muerte de la modelo y puso nuevamente bajo la lupa el accionar del médico.
La causa por la muerte de Silvina Luna sumó nuevas conclusiones luego de que una junta médica analizara durante los últimos meses las complicaciones que atravesó la modelo y su posible relación con el material que le había aplicado Aníbal Lotocki.
El punto central del informe está relacionado con el polimetilmetacrilato (PMMA), conocido popularmente como metacrilato. De acuerdo con los especialistas que intervinieron en el análisis, existe respaldo en la literatura médica para establecer una conexión entre ese material y el desarrollo de hipercalcemia.
La alteración en los niveles de calcio en sangre puede provocar diferentes complicaciones y, en el caso de Luna, estuvo vinculada con el cuadro de insuficiencia renal que padeció durante los últimos años de su vida.
Qué estableció la junta médica sobre el metacrilato
Uno de los principales objetivos de la junta era determinar si podía existir una relación médica entre las sustancias que habían sido colocadas en el cuerpo de Silvina Luna y las enfermedades que posteriormente desarrolló. Los especialistas concluyeron que sí existe un vínculo posible y respaldado por publicaciones científicas entre el PMMA y la hipercalcemia. Esta condición, a su vez, puede generar un deterioro en la función de los riñones.
El análisis adquiere especial relevancia para el expediente judicial porque permite reconstruir una posible cadena de acontecimientos: el material utilizado en las intervenciones, la aparición de hipercalcemia, el compromiso renal y el posterior deterioro de la salud de la modelo.
La conclusión también vuelve a poner el foco sobre las consecuencias a largo plazo que pueden producir determinados materiales utilizados con fines estéticos.
Qué cuestionaron sobre la atención de Lotocki
Durante el análisis también se evaluó el seguimiento médico que recibió Silvina Luna después de las intervenciones realizadas por Lotocki. El perito Jorge Dri fue particularmente crítico con el accionar del cirujano y utilizó una expresión contundente al referirse a lo ocurrido: habló de “inacción médica”.
Según su planteo, Lotocki habría concentrado su intervención en la cuestión estética sin prestar la atención necesaria al cuadro clínico que progresivamente presentaba la modelo.
Este aspecto podría tener importancia dentro de la investigación, ya que la Justicia deberá determinar no solamente qué efectos produjo el material aplicado, sino también si existieron conductas médicas posteriores que pudieron haber agravado o permitido la evolución del cuadro.
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