Por la crisis de consumo cerró La Farola de Temperley después de 15 años

"Cuatro veces pedí comida, las cuatro hice reclamo porque me traían cualquier cosa, ¡un desastre! Incomible todo", se quejó una usuaria, y alguien más agregó que el local "cerró porque esa sucursal no era muy agradable y, seamos sinceros, nadie va a Temperley a comer, todos vamos a Lomas, Las Lomitas".

"Qué lástima. Era salir de Finisterre re ebrio e ir a comer un pancho al kiosco enfrente de la plaza... era una buena vista La Farola para no perderse", recordó un experimentado habitué de la noche de Temperley.

Pero mientras algunos destilaban su nostalgia, otros politizaban el cierre de La Farola dado el antagonismo entre Nación y Provincia.