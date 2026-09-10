Por la crisis de consumo cerró La Farola de Temperley después de 15 años
La puerta ya está pintada de blanco del lado de adentro y el local frente a la estación de Temperley espera por nuevos ocupantes. Adiós a un clásico.
La crisis de consumo afectó a locales nuevos y viejos por igual, y en la provincia de Buenos Aires los cierres de establecientos se volvieron un juego de dominó. Esta semana le tocó el turno a La Farola de Temperley después de 15 años de funcionamiento.
Mientras Los Dos Cañones sigue abierta, como hace décadas, sobre la Avenida Meeks, la otra pizzería frente a la estación de Temperley del Tren Roca cerró sus puertas en agosto y el local empezó septiembre con un cartel de alquiler.
"De momento no hay ningún comunicado al respecto que detalle el motivo del cierre ni que pasa con los trabajadores", informó el sitio Lomas Conectado, desde donde aseguraron que la esquina de Meeks y 25 de Mayo "era sin lugar a dudas el punto de encuentro y reunión de los vecinos".
Sin embargo, los comentarios en la publicación de Instagram del medio lomense dejaron en claro que la crisis de consumo actual no hizo otra cosa que precipitar un final que se veía venir: la atención del personal, los precios y las condiciones del servicio se convirtieron en obstáculos para su supervivencia.
"Pésima atencion y mala gastronomía", comentó un usuario, a lo que otro señaló que "te cobraban como si era buena comida. Fijate como abren un 'Mac' ahí y explota".
"Cuatro veces pedí comida, las cuatro hice reclamo porque me traían cualquier cosa, ¡un desastre! Incomible todo", se quejó una usuaria, y alguien más agregó que el local "cerró porque esa sucursal no era muy agradable y, seamos sinceros, nadie va a Temperley a comer, todos vamos a Lomas, Las Lomitas".
"Qué lástima. Era salir de Finisterre re ebrio e ir a comer un pancho al kiosco enfrente de la plaza... era una buena vista La Farola para no perderse", recordó un experimentado habitué de la noche de Temperley.
Pero mientras algunos destilaban su nostalgia, otros politizaban el cierre de La Farola dado el antagonismo entre Nación y Provincia.
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