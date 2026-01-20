ANMAT dio de baja los permisos para operar en todo el país a cerca de 50 droguerías: los motivos
La Anmat recordó que toda droguería interesada en el tránsito interjurisdiccional de productos farmacéuticos debe solicitar previamente dos autorizaciones. Las compañías alcanzadas por esta medida no cumplían con la norma.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dio de baja este martes la habilitación que permitía el tránsito interjurisdiccional de medicamentos y especialidades medicinales a 45 droguerías en todo el país.
Así quedó plasmado en la disposición 7/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial. Entre los fundamentos de la medida el organismo advirtió que la baja de las habilitaciones se inscribe en el marco de las tareas de control de certificados no reinscriptos y del registro de inscripción de establecimientos que se están llevando a cabo a fin de proteger la salud pública y garantizar que solo se encuentren habilitados establecimientos que cumplan con los requisitos técnicos, profesionales y regulatorios establecidos.
De acuerdo con la normativa vigente, toda droguería interesada en el tránsito interjurisdiccional de productos farmacéuticos debe solicitar previamente dos autorizaciones: la habilitación de sus establecimientos y el certificado de cumplimiento de buenas prácticas de distribución de medicamentos.
Este certificado posee una validez de cinco años, exigiendo su renovación con al menos sesenta días hábiles antes del vencimiento. Todas las empresas alcanzadas por la medida contaban con la habilitación previa, pero su certificado estaba ya vencido y no habían iniciado el proceso administrativo para actualizarlo, lo cual constituye una inobservancia grave para la continuidad de sus actividades.
La resolución también incluyó a dos compañías habilitadas como importadoras y exportadoras de especialidades medicinales, que no presentaban certificados activos en el Registro de Especialidades Medicinales (REM), requisito imprescindible para operar en el ámbito internacional. De esta forma, el organismo busca preservar la trazabilidad y seguridad en la comercialización y distribución de medicamentos, cerrando la puerta a las actividades de empresas que no sostienen el estándar mínimo exigido para el sector.
Una por una, todas las droguería alcanzadas por la medida de la Anmat:
- DROGUERÍA NETPHARM S.R.L.
- DROGUERÍA MEGAFARMA S.R.L.
- DROGUERÍA ALTA CRUZ S.R.L.
- DROGUERÍA BYOS DE LUIS JORGE LEAL BAUDRIX
- DROGUERÍA MEDICAL ROSARIO DE ALEJANDRO PASCUTTINI
- DROGUERÍA BELLAVISTA S.A.
- DROGUERÍA URRUTI SALUD DE EDGARDO ARIEL URRUTI
- DROGUERÍA DISTRIBUIDORA NORTE S.R.L.
- DROGUERÍA DARIO MAXIMO PETTAZZI DE DARIO MAXIMO PETTAZZI
- DROGUERÍA LAS MARÍAS DE CARLOS ÁNGEL HERNÁNDEZ
- DROGUERÍA LU BEL S.R.L.
- DROGUERÍA VALLEBONA DE MARIA JULIA VALLEBONA
- DROGUERÍA DISTRIBUIDORA DIMEK S.A.
- DROGUERÍA MILENIUM S.A.
- DROGUERÍA SERVIFARMA DE DIMARFA S.A.
- DROGUERÍA CN FARMA S.A.
- DROGUERÍA PIMA S.R.L.
- DROGUERÍA BIOAMERICA FARMA ARGENTINA S.A.
- DROGUERÍA CA-PHARM S.A.
- DROGUERÍA SERV-SALUD
- DROGUERÍA ZERO DE HAYDEE CARMEN ZANELLA
- DROGUERÍA SAN AGUSTIN S.R.L.
- DROGUERÍA DEL CERRO S.R.L.
- DROGUERÍA CORREA DE SALVATORI R.P.S.R.L.
- DROGUERÍA INSUMOS S.A.
- DROGUERÍA INDEPENDENCIA
- DROGUERÍA MDQ S.A.
- DROGUERÍA MEDICINA ANDINA S.A.
- DROGUERÍA FULL FARMA S.R.L.
- DROGUERÍA DRONA FARMACÉUTICA
- DROGUERÍA ORIGIM DE FABIÁN RAMÓN BIANCHETTI
- DROGUERÍA LK-PHARMA S.R.L.
- DROGUERÍA INTER FARM S.R.L.
- DROGUERÍA LAFKEN PATAGONIA DE S.M. LAFKEN S.A.
- DROGUERÍA FARMA FLEMING
- DROGUERÍA PRODUME DE DISTRIBUIDORA PRODUME S.R.L.
- DROGUERÍA ALMAFUERTE S.R.L.
- DROGUERÍA CUENCA S.R.L.
- DROGUERÍA THERAFARMA S.A.
- DROGUERÍA PRAGA DE PRAGA GROUP MED S.R.L.
- DROGUERÍA D.I.M. S.A.
- DROGUERÍA FERNANDO PEDANO DE FERNANDO PEDANO S.R.L.
- DROGUERÍA DEL RETIRO SALUD S.A.
- DROGUERÍA GENÉRICOS BUENOS AIRES S.R.L.
- DROGUERÍA INDESA S.R.L.
Disposición 72/2026:
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario