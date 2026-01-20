ANMAT dio de baja los permisos para operar en todo el país a cerca de 50 droguerías: los motivos

Así quedó plasmado en la disposición 7/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial. Entre los fundamentos de la medida el organismo advirtió que la baja de las habilitaciones se inscribe en el marco de las tareas de control de certificados no reinscriptos y del registro de inscripción de establecimientos que se están llevando a cabo a fin de proteger la salud pública y garantizar que solo se encuentren habilitados establecimientos que cumplan con los requisitos técnicos, profesionales y regulatorios establecidos.