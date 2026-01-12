La ANMAT inhibió la producción a una decena de laboratorios tras detectar irregularidades

inyectable vacuna

El informe da cuenta de ausencia de revisión de la literatura científica, de informes periódicos de seguridad y de procedimientos estandarizados actualizados. El laboratorio tampoco realizó capacitaciones, ni dispuso de los recursos humanos y materiales mínimos para que la farmacovigilancia funcionase de manera adecuada. Tras constatar estos incumplimientos, la Anmat otorgó a la firma un plazo para entregar un plan de acciones correctivas y preventivas pero la empresa no cumplió con la presentación en tiempo y forma, lo que motivó la suspensión de sus actividades.

El caso de Laboratorios Solkotal S.A. la inspección del INAME encontró ausencia de personal calificado, carencia de un sistema robusto de gestión de calidad, importantes deficiencias en instalaciones y equipos sin mantenimiento ni calibración adecuada.

Se detectó también una incorrecta segregación y rotulación de materiales y productos, incumplimientos en los sectores de producción y control de calidad, y actividades tercerizadas desarrolladas sin la autorización ni documentación sanitaria exigida.

Solkotal producía además inyectables para Laboratorio P.L. Rivero y CIA S.A., establecimiento que ya había sido inhibido por la Anmat. En el último año, Laboratorios Solkotal S.A. había presentado antecedentes de irregularidades. En 2022, tras una suspensión inicial, el laboratorio recibió la luz verde para volver a producir soluciones parenterales de gran volumen, bajo seguimiento estricto de Anmat y un compromiso formal de subsanar las deficiencias señaladas.

En paralelo, el organismo retiró la habilitación de ocho laboratorios y droguerías por no cumplir con las exigencias de actividad productiva y de designación de director técnico. Se trata de Droguería Eurofarma S.A. (Disposición 8/2026); Jacobo David Sapoznikow (Disposición 11/2026); PAR SOL Laboratorios S.A. (Disposición 5/2026); Spedrog Caillon S.A.I.C. (Disposición 10/2026); Laboratorios Apolo S.A. (Disposición 4/2026); Lab. Factory Solution S.A. (Disposición 6/2026); Laboratorio Redia S.A. (Disposición 3/2026) y Lemax Laboratorios S.R.L. (Disposición 7/2026).

El “Registro de Inscripción de Establecimientos” detectó su inactividad productiva y la ausencia de responsable técnico, infracción que la Ley Nº 16.463 considera excluyente para mantener la habilitación.