ANMAT prohibió cerca de 40 productos cosméticos y dos aceites de oliva

La prohibición rige para "todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, hasta tanto se encuentren debidamente regularizados".

La Anmat también prohibió "la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en las plataformas de venta en línea del producto: 'Aceite de oliva extra virgen marca Campos de Arauco - Oliva', RNPA N° 03004315-8, RNE N° 03000166”.

La prohibición alcanza a "cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento".

En tanto, la Disposición 6678/2025 avanzó en la prohibición de la "elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional, y en las plataformas de venta en línea del producto: 'Aceite de Oliva Virgen Extra marca Arauco - Artesanal de la Rioja', prensado en frío, RNP: 19012011 - RNE: 09052008"

Disposición 6675/2025:

Disposición 6676/2025:

Disposición 6677/2025:

Disposición 6678/2025:

