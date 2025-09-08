Fentanilo contaminado: ordenan el secuestro de teléfonos de funcionarios de la ANMAT y de INAME

La fiscal federal Laura Roteta había impulsado una investigación para determinar la responsabilidad de los organismos en el caso del fentanilo contaminado.

“Negligencia, connivencia o complicidad”

Para la fiscalía podría existir “negligencia, connivencia o complicidad” en los hechos investigados en la causa en la que se ordenaron las detenciones de Ariel García Furfaro y otros nueve directivos y responsables técnicos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, que produjeron el fentanilo contaminado.