Tras el escándalo con el fentanilo, ANMAT amplió el listado de drogas con trazabilidad

fentanilo.jpg

Ahora, y tras el drama que se vivió en las últimas semanas, se establecieron criterios claros para la inclusión o exclusión de ingredientes farmacéuticos activos (IFA) en el sistema nacional. Los medicamentos ya registrados que contengan alguno de los IFA incorporados tendrán 45 días hábiles para cumplir con los nuevos requisitos.

Según precisaron desde la Anmat, la trazabilidad de medicamentos constituye una política pública estratégica para prevenir fraudes, robos y falsificaciones. El listado de sustancias sujetas a trazabilidad no se modificaba desde 2016 cuando, entre otras cosas, se habían excluido los parches de fentanilo.

Disposición 6223/2025:

aviso_330768