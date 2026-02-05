ANMAT prohibió productos capilares, de limpieza, perfumes y una pasta dental: de cuáles se trata

A su vez la Disposición 229/2027 porhíbe "el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional del producto 'Escudo reparador de caries ODONTIC', marca 'NUDENTA' en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos".

El organismo advirtió que "se trata productos ilegítimos, no inscriptos ante esta Administración Nacional, para los que se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración, y en consecuencia para los que no es posible brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable".

La Disposición 230/2026 prohíbe "la elaboración, la comercialización, la publicidad y la distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica, de todos los lotes de los productos domisanitarios de la firma Química C.E.A., hasta tanto se encuentren debidamente regularizados".

Según advirtió la Anmat se trata de productos de los que se desconocen sus condiciones de manufactura y para l os que es imposible garantizar su inocuidad para la salud de quienes los utilicen.

En tanto la Disposición 232/2026 avanza en la prohibición del "uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional del producto 'Jabón líquido higienizante' marca 'PLUS', elaborado por QUIMICA EL REGRESO S.R.L., RNE: 020045390, en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, hasta tanto se encuentren regularizados".

Finalmente, la Disposición 234/2026 prohibió "el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de los siguientes productos de la marca 'MUMYTALOOKS' en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos: Shampoo Plex Premium marca 'MUMYTALOOKS, PASO 1, IND. ARG., Producto cosmético / MS Y AS Res. 155/98, Elaborado por laboratorio n° 2726 / LOTE 3507 – FECHA VTO. 12/26. Shampoo Full Detox marca 'MUMYTALOOKS', sin más datos disponibles. Nutrición Full Detox marca 'MUMYTALOOKS', sin más datos disponibles. Crema Nutri Plex marca 'MUMYTALOOKS', sin más datos disponibles. Tratamiento Brillo Plex marca 'MUMYTALOOKS', sin más datos disponibles. Máscara capilar Plex marca 'MUMYTALOOKS', sin más datos disponibles. Matizador Matiz Plex marca 'MUMYTALOOKS', sin más datos disponibles. Shampoo Hidro colágeno marino marca 'MUMYTALOOKS', sin más datos disponibles. Nutrición Hidro colágeno marino marca 'MUMYTALOOKS', sin más datos disponibles. Protector térmico Plex marca 'MUMYTALOOKS', sin más datos disponibles. Crema de peinar Plex marca 'MUMYTALOOKS', sin más datos disponibles. Desenredante Coco Plex marca 'MUMYTALOOKS', sin más datos disponibles. Serum de puntas Plex marca 'MUMYTALOOKS', sin más datos disponibles. Alisado Plex marca 'MUMYTALOOKS', sin más datos disponibles. Bio Plex marca 'MUMYTALOOKS', sin más datos disponibles.

Disposición 227/2026:

Disposición 228/2026:

Disposición 229/2026:

Disposición 230/2026:

Disposición 232/2026:

Disposición 234/2026:

