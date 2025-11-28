ANMAT prohibió en todo el país dos marcas de jabones líquidos: cuáles son

La Anmat afirmó que el establecimiento Grupo Jac S.A, no cuenta con habilitación para la elaboración de productos cosméticos, y que consultada la base de datos de cosméticos inscriptos no se encontraron productos cuyos datos identificatorios se correspondan con los obrantes en el rotulado del citado cosmético.

La entidad afirmó que estableció las prohibiciones “a fin de proteger a eventuales usuarios de los efectos derivados del uso del producto involucrado, toda vez que se trata de un producto cosmético ilegítimo, no inscripto ante la administración nacional, elaborado por una empresa carente de la habilitación pertinente y toda vez que no es posible brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad o formulación con ingredientes permitidos para su uso”.

Disposición 8780/2025:

Disposición 8789/2025:

