Murió "Meche" Portillo, la productora de Intrusos que luchaba contra una grave enfermedad

La dupla televisiva tiene una función de programada para este 28 de noviembre en el Teatro Premier de Buenos Aires, que ahora está en duda a raíz de esta triste noticia.

Portillo comenzó trabajando, a mediados de los años 90', junto a Mariana Briski (1965-2014), como su asistente personal. Luego realizó distintas producciones teatrales en el under porteño, que la llevaron a trabajar bajo la tutela de reconocidos directores como Briski, Pompeyo Audivert, y Ricardo Bartis, entre otros.

Su carrera como productora en medios audiovisuales la inició en GP Producciones, a cargo de Gastón Portal. Formó parte de Perdona Nuestros Pecados (PNP), programa de archivos conducido por Raúl Portal y Mariana Fabbiani. Y luego en el programa RSM (2005-2011), también ciclo de Fabbiani, en América TV.

También trabajó como productora de los distintos ciclos de Samuel Chiche Gelblung y en el portal web Telebajocero, ya junto a su amigo Lussich, con quien luego seguiría en Socios del espectáculo (El Trece) eIntrusos, en el regreso de la dupla Lussich-Pallares a América TV en este 2025.

Como actriz, recientemente tuvo un pequeño papel en Puerta 7, la ficción de Netflix que se estrenó en 2020. Y en 2024 Portillo grabó una participación en la segunda temporada de la ficción En el barro, que se estrenará en Netflix en 2026.