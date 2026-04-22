La Anmat suspendió a dos empresas importadoras de productos médicos y retiró lotes del mercado

La Anmat estableció además que Ripezzi debe recuperar del mercado los productos mencionados y presentar la documentación respaldatoria de esa diligencia ante el Instituto Nacional de Productos Médicos. Asimismo, el organismo instruyó también un sumario sanitario a la compañía por presunto incumplimiento de la Ley 16.463 y la Disposición Anmat 2319/2002, en relación a las obligaciones sobre seguridad y calidad de productos médicos.

Las irregularidades fueron constatadas durante un operativo de rutina en la sucursal de la empresa en el que los agentes se presentaron y descubrieron que operaban sin tener un director técnico designado.

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Asimismo, la Anmat suspendió preventiva la habilitación de Biogamma S.R.L. como importadora y distribuidora de productos médicos. Así quedó plasmado en la disposición 2063/2026 y la medida se sostendrá hasta tanto la empresa acredite el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación y Distribución.

La empresa contaba con el permiso de funcionar como “importadora de productos médicos” y como “distribuidora de productos médicos y productos para diagnóstico de uso ‘in vitro’ sin cadena de frío”. La Anmat detalló que se resolvió suspender la actividad de la firma a partir de una inspección realizada en su establecimiento. “En el depósito destinado a productos importados y nacionales aprobados se observaron productos vencidos, productos sin rótulo de importación, productos destinados a esterilización y almacenamiento de productos de reúso”, indicaron las autoridades.

Otra de las faltas reportadas en el informe señaló la existencia de “manchas de humedad y deterioro edilicio, evidenciado por techos descascarados”. Asimismo, remarcaron que no contaban “con toda la documentación y registros que respalden el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación, además de realizar actividades que pueden resultar dañinas y peligrosas en cuanto a contaminación y confusión de los productos médicos”.

Disposición 2144/2026:

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Disposición 2063/2026:

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