La Anmat prohibió la venta de productos de limpieza y la operación de una distribuidora de productos médicos

En tanto, en la Disposición 6173/2026 se "prohibió el uso y la venta de todos los productos de una marca de limpieza por carecer de registros ante el organismo. Además, la entidad no identificó un establecimiento responsable habilitado para su elaboración".

Se trata de la firma B&T Química, proveedora de productos de limpieza. Según explicó la Anmat la investigación se originó tras una denuncia recibida sobre la comercialización de elementos de la marca sin registro, con lo cual se inició una investigación y encontró que comercializaba por medio de redes sociales y plataformas digitales desinfectantes, limpiadores y aromatizantes.

Luego, verificó que los productos no estaban inscriptos ante el organismo y no se identificó un establecimiento responsables habilitado.

En este marco, la Anmat resolvió "a fin de proteger a eventuales usuarios del producto involucrado, toda vez que se trata de productos domisanitarios no inscriptos, del que se desconocen las condiciones de manufactura y formulación, no pudiendo garantizarse la calidad, seguridad y eficacia de tales productos se toman medidas precautorias”.

Disposición 6171/2026:

Disposición 6173/2026: