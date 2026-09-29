La Anmat prohibió la venta de productos de limpieza y la operación de una distribuidora de productos médicos
Anmat informó que se trata de productos que carecen de la debida inscripción y son, por lo tanto, potencialmente perjudiciales para la salud de quienes los usen.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este martes la venta de todos los productos de limpieza de una misma marca así como la operación de una distribuidora de productos médicos.
Así quedó plasmado en las Disposiciones 6171/2026 y 6173/2026 publicadas hoy en el Boletín Oficial. En la primera de ellas la Anmat prohibió "el uso, comercialización, publicación y distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica de todos los lotes y tamaños de todos los productos médicos fabricados/importados por MW DISTRIBUCIONES hasta tanto obtengan su correspondiente autorización".
De acuerdo con la Anmat en un control de rutina se detectó la presencia en los depósitos del "producto: '12 (doce) unidades ARITOS DE SILICONA MW DISTRIBUCIONES' de distintas medidas (N° 70, 75 y 80)" que se utilizan para tratar el prolapso de órganos pélvicos (útero, vejiga, recto) y la incontinencia urinaria de esfuerzo.
Sin embargo advirtió que en dicho organismo "no consta registro de habilitación de alguna firma con la denominación: 'MW DISTRIBUCIONES', en el rubro de Importadora y/o Fabricante de Productos Médicos".
Frente a ello prohibió la operación de la firma ya que "se trata de un producto médico sin registro sanitario respecto del cual se desconoce el tipo de material del que está hecho, características, funcionalidad, seguridad y por ello reviste riesgo para la salud de los potenciales pacientes".
En tanto, en la Disposición 6173/2026 se "prohibió el uso y la venta de todos los productos de una marca de limpieza por carecer de registros ante el organismo. Además, la entidad no identificó un establecimiento responsable habilitado para su elaboración".
Se trata de la firma B&T Química, proveedora de productos de limpieza. Según explicó la Anmat la investigación se originó tras una denuncia recibida sobre la comercialización de elementos de la marca sin registro, con lo cual se inició una investigación y encontró que comercializaba por medio de redes sociales y plataformas digitales desinfectantes, limpiadores y aromatizantes.
Luego, verificó que los productos no estaban inscriptos ante el organismo y no se identificó un establecimiento responsables habilitado.
En este marco, la Anmat resolvió "a fin de proteger a eventuales usuarios del producto involucrado, toda vez que se trata de productos domisanitarios no inscriptos, del que se desconocen las condiciones de manufactura y formulación, no pudiendo garantizarse la calidad, seguridad y eficacia de tales productos se toman medidas precautorias”.
Disposición 6171/2026:
Disposición 6173/2026:
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