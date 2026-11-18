Un producto cosmético que se ofrecía para estudios médicos

Otro de los problemas detectados estuvo relacionado con la información que figuraba en los envases. El gel tenía autorización como producto cosmético, bajo la denominación de “gel neutro humectante y lubricante para pieles sanas”. Sin embargo, algunas unidades incluían la inscripción “Gel apto para ultrasonido”, una utilización que no estaba contemplada en su registro.

Durante una reunión con representantes de Alcofrac, funcionarios de la ANMAT consultaron sobre los controles de calidad. De acuerdo con la disposición, los integrantes de la firma reconocieron que no realizaban análisis microbiológicos de manera sistemática sobre los lotes fabricados. Además, la directora técnica manifestó que desconocía la promoción del producto para prácticas de ultrasonido.

El organismo ya había emitido una advertencia el 9 de octubre para hospitales, consultorios y centros de diagnóstico. También había solicitado el retiro de las unidades que todavía estuvieran dentro de su período de vigencia y la suspensión de la fabricación y comercialización.

Una inspección posterior en la planta encontró otras irregularidades: faltaban registros de elaboración, envasado y etiquetado, documentación que acreditara la aprobación de los lotes y controles microbiológicos de los productos terminados. También se observaron deficiencias en el sistema de agua desmineralizada, que podían favorecer la aparición de microorganismos.

A partir de esos resultados, la ANMAT ordenó la inhibición preventiva de la planta hasta que Alcofrac SA corrija las fallas en sus instalaciones y procedimientos. Además, abrió un sumario sanitario contra la empresa y su dirección técnica.

La ANMAT también canceló habilitaciones de distribuidoras médicas

En una segunda línea de medidas, el organismo avanzó con la cancelación de autorizaciones para empresas que distribuían productos médicos y elementos de diagnóstico in vitro entre distintas jurisdicciones del país.

Una de las disposiciones dejó sin efecto la habilitación de Femedical SA, dedicada a la distribución de productos médicos y de diagnóstico in vitro que no requieren cadena de frío. Como consecuencia, también se canceló su legajo ante la autoridad sanitaria.

La decisión se tomó después de que inspectores de la ANMAT concurrieran al domicilio declarado por la compañía, ubicado en Guevara 1671/1675, en la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo era verificar las condiciones del establecimiento en el marco de un trámite de renovación, pero los representantes de la firma no respondieron a los reiterados llamados y el lugar permanecía cerrado.

La normativa permite cancelar una habilitación cuando los fiscalizadores no logran acceder al establecimiento informado por la empresa. A esto se sumó que el Ministerio de Salud de la Nación ya había retirado la autorización jurisdiccional de Femedical SA para funcionar en esa dirección, un requisito necesario para distribuir productos médicos entre provincias.

La ANMAT aclaró que la compañía conserva la posibilidad de cuestionar la decisión mediante recursos administrativos de reconsideración o alzada, además de recurrir a la Justicia.

Por otra parte, el organismo dispuso la baja de los registros de más de 50 distribuidoras cuyos certificados habían perdido vigencia y que no habían iniciado los trámites para renovarlos. Las medidas impiden que las empresas alcanzadas continúen realizando operaciones de distribución interjurisdiccional bajo esas autorizaciones.