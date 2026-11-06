ANMAT prohibió una marca de insumos odontológicos por irregularidades
La disposición alcanza a plataformas de venta electrónica y seguirá vigente hasta que los artículos obtengan la autorización sanitaria.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición en todo el territorio nacional del uso, la comercialización, la publicación y la distribución de todos los lotes de productos médicos de la marca VERITAS - Distribuidora Dental Edigma. La restricción incluye las plataformas de comercio electrónico y se mantendrá hasta que los artículos cuenten con la autorización sanitaria correspondiente.
Así lo establece la Disposición 7157/2026, firmada el 3 de noviembre y publicada este viernes en el Boletín Oficial. La decisión surgió a partir de una inspección en la ciudad de Mendoza, en el local de Ferrer Salud S.A., ubicado en San Lorenzo 260. Según el texto, la firma informó que vende artículos odontológicos y ortopédicos y que tiene habilitación provincial como droguería categoría B y distribuidora de productos médicos.
Durante la recorrida, los inspectores encontraron tres unidades de limas odontológicas de seis piezas, rotuladas como “H-Files”, de acero inoxidable y para uso en tratamientos de conducto. Dos de los paquetes tenían la referencia 15/40, correspondientes a los lotes 11120104 y 11050107, mientras que el restante llevaba la referencia 45/80 y el lote 11120102.
La ANMAT indicó que los tres productos carecían de información esencial en sus rótulos y envases. No figuraban fechas de fabricación o vencimiento, datos de un fabricante o importador autorizado ni números de registro sanitario.
También se solicitó documentación que permitiera establecer el origen de los elementos. El responsable del comercio manifestó, según el expediente, que no conservaba los comprobantes de compra porque los productos habían sidoadquiridos hacía más de diez años y los papeles fueron destruidos.
El organismo realizó además una búsqueda de los artículos en la biblioteca pública Helena, una herramienta de consulta sobre productos regulados, pero no obtuvo resultados. Esa falta de información se sumó a las observaciones sobre el etiquetado y la procedencia de los elementos detectados.
La Dirección de Gestión de Información Técnica de la ANMAT informó que no registra habilitaciones para una firma denominada “VERITAS” ni para “Distribuidora Dental Enigma” en las categorías vinculadas con productos médicos, importación, fabricación, distribución y tránsito interjurisdiccional.
La decisión de ANMAT
Para el organismo, este cuadro impide verificar que los productos hayan pasado por los controles regulatorios exigidos antes de llegar a la venta. Por eso, el área de monitoreo de productos para la salud recomendó sacarlos de circulación para proteger a compradores y usuarios.
La prohibición no se limita a las tres unidades halladas en Mendoza: rige para cualquier punto del país donde se ofrezcan o distribuyan productos de la marca, tanto en comercios físicos como en sitios de venta online. La ANMAT fundamentó la medida en el Decreto 1490/92, que la faculta a tomar acciones preventivas y correctivas ante riesgos vinculados con la calidad o la sanidad de los productos que fiscaliza.
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