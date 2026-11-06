ANMAT prohibió una marca de insumos odontológicos por irregularidades

El organismo realizó además una búsqueda de los artículos en la biblioteca pública Helena, una herramienta de consulta sobre productos regulados, pero no obtuvo resultados. Esa falta de información se sumó a las observaciones sobre el etiquetado y la procedencia de los elementos detectados.

La Dirección de Gestión de Información Técnica de la ANMAT informó que no registra habilitaciones para una firma denominada “VERITAS” ni para “Distribuidora Dental Enigma” en las categorías vinculadas con productos médicos, importación, fabricación, distribución y tránsito interjurisdiccional.

La decisión de ANMAT

Para el organismo, este cuadro impide verificar que los productos hayan pasado por los controles regulatorios exigidos antes de llegar a la venta. Por eso, el área de monitoreo de productos para la salud recomendó sacarlos de circulación para proteger a compradores y usuarios.

La prohibición no se limita a las tres unidades halladas en Mendoza: rige para cualquier punto del país donde se ofrezcan o distribuyan productos de la marca, tanto en comercios físicos como en sitios de venta online. La ANMAT fundamentó la medida en el Decreto 1490/92, que la faculta a tomar acciones preventivas y correctivas ante riesgos vinculados con la calidad o la sanidad de los productos que fiscaliza.