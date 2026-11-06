Tragedia en Florencio Varela: se derrumbó un balcón y un hombre murió aplastado

La caída de la estructura motivó un llamado al sistema de emergencias 911. A partir de ese aviso, efectivos de la Comisaría 2.ª de Florencio Varela se trasladaron hasta Pedro Morán y constataron la gravedad de lo ocurrido.

Al llegar, los policías encontraron al hombre debajo de los escombros. Pese a la intervención de los servicios de emergencia, no fue posible salvarle la vida.

Pese a la llegada de los servicios de emergencia, el hombre falleció en el lugar. Foto gentileza elradardelsur

La Justicia investiga las causas del derrumbe en Florencio Varela

Tras confirmar el fallecimiento, las autoridades policiales comunicaron lo sucedido a la Unidad Fiscal de Instrucción N.º 08 de Florencio Varela, que quedó a cargo de las actuaciones judiciales.

El expediente fue caratulado como “Homicidio culposo”. La investigación busca establecer qué provocó que el balcón perdiera estabilidad y se precipitara sobre la vereda. Por el momento, no se informaron las causas concretas que originaron el desprendimiento ni si existían antecedentes o advertencias sobre el estado de la construcción.