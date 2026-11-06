Tragedia en Florencio Varela: se derrumbó un balcón y un hombre murió aplastado
La víctima caminaba por una vereda cuando la estructura se desplomó. La causa fue caratulada como homicidio y la Justicia investiga cómo ocurrió el hecho.
Un hombre de 57 años murió el jueves por la tarde en el partido bonaerense de Florencio Varela, luego de quedar aplastado debajo de los escombros de un balcón que se derrumbó de un salón de eventos. La víctima pasaba por el lugar cuando se produjo el colapso.
El episodio ocurrió ayer, cerca de las 19, en la calle Pedro Morán al 65, entre Monteverde y Larrea, en el barrio La Sirena. Según detallaron medios locales, el hombre fue identificado como Jorge Raúl Álvarez, quien era vecino de la zona.
Según la información del caso, Álvarez caminaba por la vereda cuando una parte de la construcción, ubicada en el primer piso del establecimiento, cedió repentinamente y cayó sobre él.
Sin posibilidades de escapar, el hombre quedó atrapado entre los restos del balcón y falleció en el lugar como consecuencia de las lesiones sufridas por el aplastamiento.
El derrumbe ocurrió en un salón de eventos
El inmueble donde se produjo la tragedia es conocido en el barrio como “El Salón de Juan”, un establecimiento comercial utilizado para fiestas y reuniones familiares. El balcón que se desplomó pertenecía a la estructura de la planta alta del lugar, según detalló diario5dias.
La caída de la estructura motivó un llamado al sistema de emergencias 911. A partir de ese aviso, efectivos de la Comisaría 2.ª de Florencio Varela se trasladaron hasta Pedro Morán y constataron la gravedad de lo ocurrido.
Al llegar, los policías encontraron al hombre debajo de los escombros. Pese a la intervención de los servicios de emergencia, no fue posible salvarle la vida.
La Justicia investiga las causas del derrumbe en Florencio Varela
Tras confirmar el fallecimiento, las autoridades policiales comunicaron lo sucedido a la Unidad Fiscal de Instrucción N.º 08 de Florencio Varela, que quedó a cargo de las actuaciones judiciales.
El expediente fue caratulado como “Homicidio culposo”. La investigación busca establecer qué provocó que el balcón perdiera estabilidad y se precipitara sobre la vereda. Por el momento, no se informaron las causas concretas que originaron el desprendimiento ni si existían antecedentes o advertencias sobre el estado de la construcción.
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