La ANMAT prohibió la venta en todo el país de 16 productos para el pelo
De acuerdo con la Anmat se trata de productos ilegítimos de los que se desconocen sus condiciones de elaboración y son, por lo tanto, potencialmente perjudiciales para la salud de quienes los utilicen.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este lunes cerca de una veintena de productos para el cabello. Así quedó plasmado en las Disposiciones 599/2026 y 634/2026 publicadas hoy en el Boletín Oficial con la firma del titular del organismo, Luis Eduardo Fontana.
En la primer de ellas se prohibió "el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de los siguientes productos de la marca 'SILKDROP' en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos: Alisado estilo marroquí - Ultraliss Elixir marca 'SILKDROP', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Alisado estilo brasilero - Lima Maxx marca 'SILKDROP', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Botox capilar anti age marca 'SILKDROP', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Keratina Bio Shock anti estática marca 'SILKDROP', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Keratina Bio Shock capilar marca 'SILKDROP', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Recuperador Capilar Intenso pH ácido marca 'SILKDROP', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado".
La Anmat informó que dispuso la prohibición de su comercialización "a fin de proteger a eventuales usuarios de los efectos derivados del uso de los productos involucrados, toda vez que se trata productos ilegítimos, no inscriptos ante la Anmat, de los que se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración, y en consecuencia no es posible establecer su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable".
En tanto, la Disposición 63472026 avanzó en la prohibición del "uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de los siguientes productos de la marca 'GOOD HAIR' en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos: Plastificado capilar marca 'GOOD HAIR', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Alisado efecto espejo marca 'GOOD HAIR', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Alisado fisiológico capilar marca 'GOOD HAIR', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Alisado platinum GS-8 efecto anti-naranja marca 'GOOD HAIR', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Botox capilar B.T.X. marca 'GOOD HAIR', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Lifting capilar marca 'GOOD HAIR', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Shock keratínico Biologic marca 'GOOD HAIR', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Shock de keratina líquido marca 'GOOD HAIR', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Leche cauterizadora marca 'GOOD HAIR', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Recomponedor capilar molecular marca 'GOOD HAIR', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
La Anmat informó que dispuso la prohibición de su comercialización "a fin de proteger a eventuales usuarios de los efectos derivados del uso de los productos involucrados, toda vez que se trata productos ilegítimos, no inscriptos ante la Anmat, para los que se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración, y en consecuencia para los que no es posible brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable".
