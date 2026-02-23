La ANMAT prohibió la venta en todo el país de 16 productos para el pelo

En tanto, la Disposición 63472026 avanzó en la prohibición del "uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de los siguientes productos de la marca 'GOOD HAIR' en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos: Plastificado capilar marca 'GOOD HAIR', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Alisado efecto espejo marca 'GOOD HAIR', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Alisado fisiológico capilar marca 'GOOD HAIR', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Alisado platinum GS-8 efecto anti-naranja marca 'GOOD HAIR', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Botox capilar B.T.X. marca 'GOOD HAIR', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Lifting capilar marca 'GOOD HAIR', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Shock keratínico Biologic marca 'GOOD HAIR', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Shock de keratina líquido marca 'GOOD HAIR', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Leche cauterizadora marca 'GOOD HAIR', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Recomponedor capilar molecular marca 'GOOD HAIR', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.