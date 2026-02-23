Fentanilo contaminado: Casación Federal confirmó la detención del director técnico de HLB Pharma

Las muertes del caso habrían ocurrido en hospi José Antonio Maiorano, director técnico del laboratorio HLB FARMA S.A. en la causa en la que se investiga las más de 100 muertes causadas a raíz del fentanilotales y clínicas ya que se habría utilizado fentanilo de uso medicinal contaminado con al menos dos bacterias elaboradas por el laboratorio HLB Pharma y su elaborador exclusivo Laboratorios Ramallo.

José Antonio Maiorano se encuentra detenido desde el 25 de agosto del 2025 y está procesado en la causa como coautor del delito de adulteración de sustancias medicinales que terminó en la muerte de, al menos, 20 personas.

Ello, en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor.