ANMAT inhabilitó a 60 laboratorios y droguerías por tener certificados vencidos

La Ley N° 16.463 dispone que las actividades vinculadas a la producción, elaboración, fraccionamiento, comercialización, importación, exportación y depósito de drogas, productos químicos, reactivos, medicamentos, elementos de diagnóstico y otros insumos destinados a la medicina humana, tanto en jurisdicción nacional como en el comercio interprovincial, solo pueden realizarse con autorización previa y bajo supervisión de la autoridad sanitaria. Estas actividades deben llevarse a cabo en establecimientos habilitados, bajo la dirección técnica de un profesional universitario, y conforme a la reglamentación vigente, la cual establece condiciones específicas para cada actividad y garantiza la protección de la salud pública y los intereses del consumidor.