ANMAT prohibió una serie de productos de limpieza, dentífricos, cosméticos y capilares: de cuáles se trata
De acuerdo con la Anmat se trata de productos que no están debidamente registrados y por lo tanto son potencialmente peligrosos para la salud de quienes los utilicen.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este viernes el uso y comercialización de una extensa lista de productos entre los que se encuentran protectores solares, artículos para el cabello, productos de limpieza, dentífricos y cosméticos, entre otros.
Así quedó plasmado en las Disposiciones 74/2026; 76/2026; 94/2026; 95/2026 y 96/2026 publicadas hoy en el Boletín Oficial.
En la primera de ellas la Anmat prohibió "el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica, de todos los lotes de todos los productos identificados como limpiadores; desengrasantes; aromatizantes; acabados de superficies de las marcas: Muffler, Abro, Red Kong, Black Line y Autoamerica, hasta tanto se encuentren debidamente registrados".
En tanto la Disposición 76/2026 avanzó en la prohibición del "uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica de todos los lotes y presentaciones del producto domisanitario rotulado como Desinfectante para Agua de Piscinas marca “Ingenia” hasta tanto regularicen su situación ante Anmat".
La Disposición 94/2026 prohibió "el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución de los siguientes productos: Pasta dental de menta y salvia blanca marca “RE!”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Desodorante en crema marca “RE!”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Protector Solar Factor 30 de Coco, Karité, Cacao y Zinc marca “RE!”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Enjuague bucal de menta y salvia blanca marca “RE!”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Emulsión corporal de lavanda y bergamota marca “RE!”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Repelente de citronella y neem marca “RE!”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Jabón líquido para piel sensible para manos de caléndula marca “RE!”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Emulsión corporal marca “EL ÁRBOL”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Crema para manos de karité y caléndula marca “EL ÁRBOL”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Gel post solar pepino y caléndula marca “RE!”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Desodorante en spray marca “RE!”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Jabón líquido antibacterial para manos de eucalipto y limón marca “RE!”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Emulsión regeneradora de mango y buriti marca “RE!”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Gel de limpieza facial para piel sensible de malva y manzanilla marca “EL ÁRBOL”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Bálsamo labial de karité y cacao marca “EL ÁRBOL”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Tónico facial para piel sensible de malva y manzanilla marca “EL ÁRBOL”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Gel de limpieza facial marca “EL ÁRBOL”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Serum nocturno de jojoba, pepitas de damasco y geranio marca “EL ÁRBOL”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Crema facial hidratante liviana de manzanilla y pepino marca “EL ÁRBOL”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Tónico facial para piel seca caléndula y tilo marca “EL ÁRBOL”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Loción desmaquillante de almendra y hamamelis marca “EL ÁRBOL”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Crema facial nocturna de rosa mosqueta y karité marca “EL ÁRBOL”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Crema facial nutritiva de karité y benjuí marca “EL ÁRBOL”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Crema facial de palta y tilo marca “RE!”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Exfoliante facial de aciete de uva marca “EL ÁRBOL”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Tónico facial purificante para piel grasa/acné de menta y tea tree marca “EL ÁRBOL”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Gel facial purificante para piel grasa/acné de albahaca y tea tree marca “EL ÁRBOL”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Gel calmante para piel grasa/acné de caléndula y tea tree marca “EL ÁRBOL, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Emulsión de limpieza facial de agua de rosas y albahaca marca “EL ÁRBOL”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Mascarilla facial de arcilla blanca, karité y benjuí marca “EL ÁRBOL”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Shampoo cabellos equilibrados marca “RE!”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Acondicionador para todo tipo de cabellos palta y pepino marca “RE!”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Crema para peinar marca “RE!”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Eau de toilette marca “AROMAS DE LA TIERRA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Blend corporal marca “AROMAS DE LA TIERRA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Eau de parfum marca “AROMAS DE LA TIERRA”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado".
La Disposición 95/2026, por su parte, avanza en la prohibición del "uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de los siguientes productos de la marca “LEAGUS COSMETICS” en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos; Shampoo con biotina marca “LEAGUS COSMETICS”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Biotina con B8 y B7 marca “LEAGUS COSMETICS”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Baño de crema bomba nutritiva marca “LEAGUS COSMETICS”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Acondicionador de biotina marca “LEAGUS COSMETICS”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Shampoo matizador violeta marca “LEAGUS COSMETICS”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Shampoo para cabellos negros marca “LEAGUS COSMETICS”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Protector térmico hialurónico marca “LEAGUS COSMETICS”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Shampoo neutro marca “LEAGUS COSMETICS”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Baño de crema colágeno marca “LEAGUS COSMETICS”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Oro líquido protector térmico marca “LEAGUS COSMETICS”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Shampoo black marca “LEAGUS COSMETICS”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Baño de crema proteínas marca “LEAGUS COSMETICS”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Biotina capilar natural marca “LEAGUS COSMETICS”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Acondicionador extra ácido marca “LEAGUS COSMETICS”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Shampoo anti caspa marca “LEAGUS COSMETICS”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Shampoo súper keratina marca “LEAGUS COSMETICS”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Baño de crema argán marca “LEAGUS COSMETICS”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Shampoo neutro marca “LEAGUS COSMETICS”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Baño de crema plastificado marca “LEAGUS COSMETICS”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Activador de rulos marca “LEAGUS COSMETICS”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Ampolla de biotina marca “LEAGUS COSMETICS”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Lifting capilar marca “LEAGUS COSMETICS”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Lumi seda efecto shock keratina marca “LEAGUS COSMETICS”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Alisado queratina plastificado biomolecular marca “LEAGUS COSMETICS”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Alisado power japonés marca “LEAGUS COSMETICS”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Encerado efecto keratina marca “LEAGUS COSMETICS”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Alisado definitivo keratina y caucho marca “LEAGUS COSMETICS”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Shock de keratina importado marca “LEAGUS COSMETICS”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Shock de keratina nacional marca “LEAGUS COSMETICS”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Botox BTX capilar marca “LEAGUS COSMETICS”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado".
Finalmente la Disposición 96/2026 prohíbe "el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de los siguientes productos de la marca “KERATIN LISS” en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos: Botox Capilar Revitalización total del cabello marca “KERATIN LISS”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. - Alisado Definitivo marca “KERATIN LISS”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Alisado Thermal Japonés marca “KERATIN LISS”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. - Alisado 3D Plastificado marca “KERATIN LISS”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. - Shock de Keratina marca “KERATIN LISS”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. - Shampoo Neutro marca “KERATIN LISS”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado".
