ANMAT prohibió dos aceites de oliva, un repelente en gel y productos de estética

De acuerdo con la Anmat "se trata de un repelente elaborado por un establecimiento que no se encuentra declarado como elaborador en la inscripción sanitaria, que no cuenta con registros de producción y control de calidad de cada lote y sobre el cual no resulta posible brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable".

Por ello el organismo lo catalogó como un producto ilegal, potencialmente perjudicial para la salud de quienes lo utilicen.

Disposición 7112/2024:

aviso_311933.pdf

En tanto, la Disposición 7117/2024 prohibió "el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de los productos médicos identificados como: 'Sofiderm® 2 ml, Sodium Hyaluronate 20±3mg/ml, Hangzhou Techderm Biological Products Co., Ltd. Lot.221108-2, Vto. 2025 11 07' y 'Etrebelle™ PLA (poly lactic acid) + HA (hyaluronic acid) 200 mg/vial. Rosemedical'".

También prohibió la venta de los "productos médicos identificados como: 'Line Derm Cross-linked Sodium Hyaluronate gel for plastic surgey 1x 2ml. Bioha Laboratories Technology Limited', 'DERMA V LINE THREAD, Sterilized absorbable PDO suture with needle. Manufacturado por Dermaline CO., LTD HANAM TECHNO VALLEY U1 CENTRO' y 'OTESALY SKINBOOSTER cross linked Hyaluronic Acid 3ml x 6 vials/box. AOMA CO LTD'.

De acuerdo con la Anmat se trata de "productos médicos sin registro sanitario y de los que se desconocen sus condiciones de elaboración/fabricación" y son por lo tanto ilegales y potencialmente perjudiciales para la salud de quienes los utilicen.

La Anmat aclaró que la prohibición de comercialización regirá "hasta tanto obtengan las autorizaciones correspondientes".

Disposición 7117/2024:

aviso_311934.pdf

En la Disposición 7119/2024 la Anmat prohibió "la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en las plataformas de venta en línea del producto: 'Aceite de oliva Extra Virgen de Primera presión en frio, marca Olivos Serranos, RNE: 13-528194, RNPA: 13-821495, Procedencia Mendoza', en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento".

De acuerdo con la Anmat se trata de un producto que carece "de registros sanitarios de establecimiento y producto" y que está "falsamente rotulado al exhibir en sus rótulos registros sanitarios inexistentes". Por ello, advierte, se trata de un producto ilegal y por lo tanto potencialmente perjudicial para la salud de quienes lo consuman.

Disposición 7119/2024:

aviso_311935.pdf

La Disposición 7120/2024 prohibió "la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en las plataformas de venta en línea del producto: 'Aceite de Oliva extra virgen, marca Finca Don Emilio, Origen de Mendoza, RNE 13521974 - RNPA 13931647', en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento".

De acuerdo con la Anmat se trata de un producto que "carece de registros sanitarios de establecimiento y producto" y que está "falsamente rotulado al exhibir en sus rótulos registros sanitarios inexistentes, resultando ser en consecuencia un producto ilegal".

Al desconocer sus condiciones de producción, la Anmat no puede garantizar su inocuidad y es por lo tanto potencialmente perjudicial para la salud de quienes lo consuman.

Disposición 7120/2024:

aviso_311936.pdf