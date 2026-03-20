Alerta sanitaria: la ANMAT prohibió un repelente OFF! ilegal con inscripciones en chino

En medio de una temporada marcada por la alta demanda de productos de protección personal, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una advertencia urgente a la población. A través de la Disposición Nº 1476/26, el organismo prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el país de un repelente de insectos ilegítimo.