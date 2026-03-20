Alerta sanitaria: la ANMAT prohibió un repelente OFF! ilegal con inscripciones en chino
La la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médicamentos (ANMAT) detectó que el producto no posee inscripción sanitaria.
En medio de una temporada marcada por la alta demanda de productos de protección personal, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una advertencia urgente a la población. A través de la Disposición Nº 1476/26, el organismo prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el país de un repelente de insectos ilegítimo.
El producto afectado se presenta bajo la marca "OFF!", pero cuenta con una característica distintiva: posee inscripciones íntegramente en idioma chino. Según la investigación oficial, el repelente no cuenta con la debida inscripción sanitaria ante las autoridades argentinas.
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El descargo de la empresa y los riesgos sanitarios alertados por ANMAT
La medida se tomó luego de que la firma S.C. Johnson & Son de Argentina S.A.I.C., titular oficial de la marca en el país, confirmara que no participó en ninguna etapa de la elaboración, registro o importación de estas unidades.
La prohibición dictada por la ANMAT alcanza a las siguientes áreas:
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Comercialización y uso: Queda prohibido en todo el territorio nacional.
Plataformas online: Se restringe su publicación en sitios de venta en línea.
Alcance: La medida rige para todas las presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos de esta versión específica.
Desde el organismo recalcaron que, al ser un producto de procedencia desconocida, es imposible garantizar su seguridad y eficacia. Por este motivo, se insta a los consumidores a no adquirirlo para prevenir eventuales riesgos sanitarios y proteger la salud pública.
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