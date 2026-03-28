La picante declaración de Enzo Fernández en la Bombonera: "La cancha no estaba..."

Tras el triunfo de la Selección Argentina ante Mauritania, en pleno campo de juego de La Bombonera, Enzo Fernández dejó una declaración que no tardó en encender el debate en redes sociales. El autor del gol que abrió el marcador, no ocultó su descontento con las condiciones del terreno y lanzó una frase que muchos interpretaron con un trasfondo que excede lo estrictamente deportivo.