La picante declaración de Enzo Fernández en la Bombonera: "La cancha no estaba..."
El mediocampista del Chelsea fue la figura del triunfo de la Selección Argentina ante Mauritania, y tras el partido encendió las redes por su fanatismo por River.
Tras el triunfo de la Selección Argentina ante Mauritania, en pleno campo de juego de La Bombonera, Enzo Fernández dejó una declaración que no tardó en encender el debate en redes sociales. El autor del gol que abrió el marcador, no ocultó su descontento con las condiciones del terreno y lanzó una frase que muchos interpretaron con un trasfondo que excede lo estrictamente deportivo.
Al ser consultado sobre el desarrollo del encuentro y las dificultades para hilvanar el juego asociado que caracteriza al equipo de Lionel Scaloni, el volante del Chelsea fue tajante. “La cancha no estaba en buenas condiciones y no pudimos demostrar mucho nuestro fútbol”, sentenció.
Si bien el estado del campo de juego fue un tema de conversación recurrente durante la semana, las palabras del mediocampista argentino cobraron un peso especial debido a su fuerte identidad: surgido de las inferiores de River y confeso hincha del "Millonario", sus dichos fueron tomados por gran parte del público como una chicana directa hacia el eterno rival en su propia casa.
El comentario de Enzo Fernández llega en un momento donde la Selección alterna sus sedes de localía, y el estado de los campos de juego es una prioridad absoluta para el cuerpo técnico.
Sin embargo, el "folklore" del fútbol argentino hizo que la frase se viralizara rápidamente, dividiendo aguas entre quienes lo ven como una crítica técnica necesaria y quienes lo interpretan como un guiño cómplice para los hinchas de River. Incluso muchos aseguran que en el festejo de su gol, emuló la "banda" del "Millonario".
Más allá de la polémica, el ex-Defensa y Justicia y Benfica cumplió una actuación destacada, llegando al área por sorpresa para convertir el primer tanto de la noche, aunque su balance final quedó marcado por esta observación sobre el "patio de su casa" rival.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario