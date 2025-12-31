Año Nuevo: cuántas calorías tienen las bebidas del brindis
Cuáles son las calorías de las bebidas que se suelen encontrar en una mesa de Año Nuevo.
Sorpresivamente, las bebidas con más calorías no son las alcohólicas sino que el jugo en polvo que suelen tomar los más pequeños. Un relevamiento de minutouno.com lo demuestra.
Cuántas calorías tienen las bebidas del brindis de Nochebuena
La cerveza y la gaseosa son de lo que menos calorías tiene. El jugo en polvo pica en punta pero muy lejos del vino y la sidra. Lo más sano es el agua saborizada que tiene la mitad de la "birra".
Cómo evitar la resaca por tomar alcohol en Año Nuevo
1. Beber lentamente y con el estómago lleno. Si eres una persona pequeña, los efectos del consumo de alcohol serán mayores.
2. Beber con moderación. Las mujeres no deben consumir más de un trago por día y los hombres no más de dos. Un trago se define como la cantidad correspondiente a:
• Cerveza – 12 onzas (355 ml)
• Vino – 5 onzas (118 ml)
• Licor de 80 grados – 1 1/2 onza (44 ml)
3. Intercalar un vaso de agua entre los tragos que contengan alcohol. Esto ayudará a disminuir el consumo de bebidas alcoholicas y reducirá la deshidratación.
4. Las bebidas energéticas estimulan el sistema nervioso central, lo que provoca una ingesta mayor de alcohol. Evita este tipo de combinaciones.
5. Se cree que los alcoholes destilados como el vodka o la ginebra podrían causar resacas más ligeras a diferencia de aquellas bebidas menos destiladas.
6. Productos naturales, como jugos de fruta o miel, se recomiendan para tratar las resacas.
7. La recuperación de una resaca es cuestión de tiempo. La mayoría desaparecen después de 24 horas.
8. Es bueno reponer las sales y el potasio que se pierden por el consumo de alcohol.
9. Descansar lo suficiente, incluso si te sientes bien a la mañana siguiente, es muy importante. Los efectos duraderos del alcohol podrían disminuir tu capacidad para desempeñarte de forma óptima.
10. Evita tomar cualquier medicina para la resaca que contenga paracetamol, dado que puede causar daño hepático cuando se combina con alcohol.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario