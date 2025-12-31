Año Nuevo: cuántas calorías tienen las bebidas del brindis

• Cerveza – 12 onzas (355 ml)

• Vino – 5 onzas (118 ml)

• Licor de 80 grados – 1 1/2 onza (44 ml)

3. Intercalar un vaso de agua entre los tragos que contengan alcohol. Esto ayudará a disminuir el consumo de bebidas alcoholicas y reducirá la deshidratación.

4. Las bebidas energéticas estimulan el sistema nervioso central, lo que provoca una ingesta mayor de alcohol. Evita este tipo de combinaciones.

5. Se cree que los alcoholes destilados como el vodka o la ginebra podrían causar resacas más ligeras a diferencia de aquellas bebidas menos destiladas.

6. Productos naturales, como jugos de fruta o miel, se recomiendan para tratar las resacas.

7. La recuperación de una resaca es cuestión de tiempo. La mayoría desaparecen después de 24 horas.

8. Es bueno reponer las sales y el potasio que se pierden por el consumo de alcohol.

9. Descansar lo suficiente, incluso si te sientes bien a la mañana siguiente, es muy importante. Los efectos duraderos del alcohol podrían disminuir tu capacidad para desempeñarte de forma óptima.

10. Evita tomar cualquier medicina para la resaca que contenga paracetamol, dado que puede causar daño hepático cuando se combina con alcohol.