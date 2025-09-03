ANSES: el bono de medio millón de pesos que se depositará una sola vez

asignacion familiar auh

Cuánto se cobrará de AUH y AUE en septiembre

En septiembre, la ANSES confirmó que tanto la Asignación Universal por Hijo (AUH) como la Asignación Universal por Embarazo (AUE) recibirán un incremento del 1,9%, en sintonía con la inflación de julio. Con este ajuste, los montos quedarán de la siguiente manera:

AUH: $115.087 por hijo. Con la retención del 20%, el pago directo será de $92.070 .

Con la retención del 20%, el pago directo será de . AUH con discapacidad: $374.444. Luego de la retención del 20%, se percibirán $299.795 por hijo. Presentando la libreta AUH se podrá cobrar la parte retenida.

Luego de la retención del 20%, se percibirán por hijo. Presentando la libreta AUH se podrá cobrar la parte retenida. AUE: $115.087. En caso de no entregar la libreta, se acreditará el 80%, es decir $92.070.

Cuánto pagará la Tarjeta Alimentar en septiembre

Familias con un hijo menor de 14 años o con discapacidad: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

Este programa tiene como objetivo garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos. A diferencia de otras prestaciones de la ANSES, no se actualiza todos los meses ni se ajusta por la Ley de Movilidad Jubilatoria.