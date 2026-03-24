ANSES: el monto que recibirán los beneficiarios de la AUH en abril 2026

Cuánto se cobra con el nuevo aumento

El monto total de la Asignación Universal por Hijo (AUH) experimentará una suba que lo llevará de los $132.814 vigentes en marzo a un valor de $136.666 en abril. Es importante recordar que el organismo previsional no liquida la totalidad del monto mes a mes, sino que realiza una retención del 20% supeditada a la presentación de la Libreta AUH al finalizar el año.