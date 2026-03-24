ANSES: el bono disponible desde el pasado 20 de marzo

Trabajadores permanentes: deben haber aportado al menos 6 meses en los últimos 3 años antes de quedar desempleados.

deben haber aportado al menos 6 meses en los últimos 3 años antes de quedar desempleados. Trabajadores eventuales o de temporada: pueden acceder si trabajaron entre 90 días y 12 meses en los últimos 3 años, considerando especialmente el último año.

Calendario de pagos de marzo 2026

El cronograma establecido por ANSES se distribuye de manera escalonada para evitar aglomeraciones en las entidades bancarias y facilitar el flujo de fondos. El pago se inicia el viernes 20 de marzo para aquellos beneficiarios cuyos documentos finalizan en 0 y 1. La secuencia continuará durante la semana siguiente, respetando el orden numérico habitual hasta completar todas las terminaciones de DNI. Es importante recordar que el dinero permanece depositado en la cuenta sueldo o en la caja de ahorros asignada, por lo que puede ser utilizado a través de tarjeta de débito desde el primer día de disponibilidad.