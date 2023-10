Bono ANSES para trabajadores informales: quiénes pueden cobrar $94.000 en noviembre

Quiénes cobran el nuevo IFE de ANSES

Los destinatarios son personas de 18 a 64 años que no están dentro del mercado laboral formal y no reciben asistencias del Estado, es decir, que no podrán acceder quienes cobren la Asignación Universal por Hijo (AUH), Potenciar Trabajo, Becas Progresar, jubilaciones u otras prestaciones.

Nuevo IFE ANSES: quiénes cobran $94.000 en noviembre 2023

Cobran $94.000 aquellas personas que se anotaron al refuerzo después del 10 de octubre y no recibieron ninguna cuota hasta el momento. En noviembre, recibirán la totalidad del bono.

Cómo anotarse al bono de ANSES para trabajadores

La inscripción está disponible en Mi Anses o en la web oficial todos los días de 14 a 00. La fecha límite para anotarse es el 31 de octubre, por lo que quedan solo unos días de inscripción.

El paso a paso para pedir el refuerzo para trabajadores informales es el siguiente:

Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de Seguridad Social.

con y Seleccionar la opción "Refuerzo de Ingresos para trabajadores informales" .

. Completar el formulario con los datos personales solicitados.

el con los solicitados. Ingresar una CBU de cuenta bancaria a nombre del solicitante para que la ANSES deposite el refuerzo. El bono no se podrá cobrar en cuentas de billeteras virtuales.