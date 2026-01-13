Volvieron los cortes de luz: más de 9 mil usuarios estuvieron sin servicio en el AMBA

Al término de esta nota, el servicio se había reestablecido en varios lugares. Según en ENRE, Edenor tenía 2.298 usuarios sin luz mientras que en Edesur eran 3.737.

Recomendaciones para el ahorro de energía en el hogar

Ante las altas temperaturas y el consumo récord de electricidad, existen una serie de consejos para optimizar el uso de electrodomésticos, climatización e iluminación en los hogares, con el objetivo de reducir picos en la red y garantizar la estabilidad del sistema.

Uno de los principales consejos es evitar el uso en simultáneo de varios electrodomésticos de alto consumo y optar por equipos de bajo consumo. Por este motivo siempre se sugiere priorizar la compra de electrodomésticos con clasificación energética A o superior.

• Climatización: el aire acondicionado representa uno de los mayores consumos durante el verano. La recomendación es usarlo a una temperatura de 24 grados y complementarlo con ventiladores, que consumen hasta 12 veces menos energía.

• Iluminación: apagar las luces que no se utilicen, usar lámparas LED y priorizar la iluminación focalizada.

• Dispositivos electrónicos en modo de espera: los artefactos en "stand by" pueden representar hasta un 15 % del consumo total del hogar, por lo que recomienda desconectarlos cuando no se usan.

• Electrodomésticos de línea blanca: abrir la heladera solo cuando sea necesario y ubicarla lejos de fuentes de calor. Se recomiendan evitar el uso del lavarropas y la plancha en los horarios de mayor demanda eléctrica, que van de 12 a 18 y de 20 a 23. Recordar que el microondas es un electrodoméstico de alto consumo y que no siempre es necesario precalentar el horno eléctrico.