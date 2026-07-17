Tragedia en la Ruta 2: una nena de 10 años murió en un choque entre un auto y una camioneta
El siniestro se produjo a la altura de El Peligro, en el partido de La Plata. La madre de la víctima se encuentra internada.
Una nena de 10 años murió el jueves por la noche en un trágico accidente de tránsito sobre la Ruta 2. La tragedia se produjo a la altura de El Peligro, en el partido de La Plata.
La víctima fatal fue identificada con las iniciales L.V., quien viajaba como acompañante en un Renault Logan conducido por su madre, María Gabriela Spampinato, de 47 años.
De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, por causas que son materia de investigación, el vehículo en el que se trasladaban chocó con una camioneta Ford Ranger conducida por Daniel Reyes Benítez, un hombre de 29 años, que intentaba cruzar la ruta.
Tras el fuerte choque, en el lugar de desplegó un importante operativo de emergencia comandado por efectivos policiales, Bomberos Voluntarios de El Peligro y personal del SAME, quienes acudieron para asistir a las víctimas y constatar el fallecimiento de la menor.
Según se informó, la madre de la nena resultó herida y tuvo que ser trasladada al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero para recibir atención médica.
En tanto, el conductor de la camioneta también sufrió lesiones y fue derivado al mismo centro de salud.
En el lugar también trabajó personal de Policía Científica, que realizó las pericias para determinar cómo se produjo el siniestro.
La causa fue caratulada como "homicidio culposo" y quedó a cargo de la UFI N°12 del Departamento Judicial La Plata, dirigida por Fernando Padovan, quien ordenó las diligencias correspondientes para establecer las responsabilidades del hecho.
Tragedia en la Ruta 33: dos muertos tras un choque frontal entre un camión y una camioneta
Dos hombres murieron como consecuencia de un violento choque frontal entre una camioneta Volkswagen Amarok y un camión de la empresa YPF. El siniestro ocurrió ayer miércoles sobre la ruta nacional 33, a la altura del kilómetro 14.
El accidente se registró alrededor minutos antes de las 13, cuando la camioneta Amarok, que circulaba en sentido Bahía Blanca-Tornquist, chocó de frente con un camión Scania P360 que transportaba combustible.
Te puede interesar
Dejá tu comentario