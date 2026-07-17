Tragedia en la Ruta 2: una nena de 10 años murió en un choque entre un auto y una camioneta

En tanto, el conductor de la camioneta también sufrió lesiones y fue derivado al mismo centro de salud.

En el lugar también trabajó personal de Policía Científica, que realizó las pericias para determinar cómo se produjo el siniestro.

La causa fue caratulada como "homicidio culposo" y quedó a cargo de la UFI N°12 del Departamento Judicial La Plata, dirigida por Fernando Padovan, quien ordenó las diligencias correspondientes para establecer las responsabilidades del hecho.

Tragedia en la Ruta 33: dos muertos tras un choque frontal entre un camión y una camioneta

Dos hombres murieron como consecuencia de un violento choque frontal entre una camioneta Volkswagen Amarok y un camión de la empresa YPF. El siniestro ocurrió ayer miércoles sobre la ruta nacional 33, a la altura del kilómetro 14.

El accidente se registró alrededor minutos antes de las 13, cuando la camioneta Amarok, que circulaba en sentido Bahía Blanca-Tornquist, chocó de frente con un camión Scania P360 que transportaba combustible.