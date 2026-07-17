Infracciones: la aplicación gratuita que te permite consultar multas en todo el país

Además de informar si existen infracciones pendientes, Multita indica el estado de cada una. De esta manera, el usuario puede conocer si un acta continúa vigente, si venció o si fue judicializada, una información que puede resultar útil antes de iniciar trámites vinculados con un vehículo.

Los creadores explican que el proyecto surgió ante la necesidad de consultar múltiples sistemas oficiales para cotizar un vehículo.

Además de la consulta gratuita destinada al público general, la plataforma ofrece servicios específicos para gestores del automotor. Entre sus funciones, permite consultar grandes volúmenes de infracciones, cotizar carteras completas y acceder a herramientas para integrar la información con sistemas propios mediante una API.