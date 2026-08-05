Apareció sana y salva la adolescente de 15 años que era buscada en Ensenada

Cómo había comenzado la búsqueda

La desaparición había sido denunciada por su familia luego de que la adolescente saliera de su casa durante la noche del martes con la intención de encontrarse con un joven al que habría conocido a través de las redes sociales y con quien, según trascendió, nunca había tenido un encuentro personal.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que la menor abandonó su vivienda con su teléfono celular en la mano. Sin embargo, desde entonces había dejado de responder llamadas y mensajes, situación que motivó la denuncia por averiguación de paradero.

"Salió de nuestra casa ayer casi a las diez de la noche, se encontró con un joven y se fueron caminando. Todo quedó filmado por las cámaras de seguridad que hay en el barrio. Ella no sale nunca sola de casa, estamos preocupados", había explicado su padre.

Ante la posibilidad de que la menor estuviera en una situación de riesgo, las autoridades activaron el Alerta Sofía, el sistema nacional utilizado para la búsqueda urgente de niños, niñas y adolescentes desaparecidos cuando existen indicios de peligro inminente.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de La Plata, que trabajó junto con efectivos de la Sub DDI Ensenada y la DDI La Plata.