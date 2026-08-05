Apareció sana y salva la adolescente de 15 años que era buscada en Ensenada
La chica había sido vista junto a un joven, que hora se encuentra bajo sospecha. Su desaparición había motivado la activación del Alerta Sofía.
La adolescente de 15 años que era intensamente buscada desde la noche del martes en la localidad bonaerense de Ensenada apareció sana y salva durante la mañana de este miércoles, luego de un amplio operativo que incluyó la activación del Alerta Sofía. La noticia fue confirmada por su familia y ratificada por fuentes policiales.
Según se informó, la menor regresó a su vivienda por sus propios medios alrededor de las 10.30, lo que permitió desactivar de inmediato el operativo de búsqueda que se había desplegado en Ensenada y zonas aledañas.
Tras su aparición, la adolescente fue asistida de inmediato por los equipos especializados. En ese marco, recibió contención en la sede de la DDI La Plata y que luego fue trasladada para ser atendida por el Cuerpo Médico Legal como parte del protocolo establecido para este tipo de casos.
A partir de ahora, la Fiscalía N° 3 de La Plata deberá evaluar las circunstancias en las que se produjo la desaparición y definir los pasos a seguir en la investigación.
Fuentes judiciales señalaron que una de las sospechas se centra en el joven con el que la adolescente fue vista el martes por la noche: "El joven que estuvo con ella está bajo sospecha, el fiscal deberá evaluar si hay elementos para avanzar con una imputación", indicaron voceros de la investigación a La Buena Info.
Cómo había comenzado la búsqueda
La desaparición había sido denunciada por su familia luego de que la adolescente saliera de su casa durante la noche del martes con la intención de encontrarse con un joven al que habría conocido a través de las redes sociales y con quien, según trascendió, nunca había tenido un encuentro personal.
Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que la menor abandonó su vivienda con su teléfono celular en la mano. Sin embargo, desde entonces había dejado de responder llamadas y mensajes, situación que motivó la denuncia por averiguación de paradero.
"Salió de nuestra casa ayer casi a las diez de la noche, se encontró con un joven y se fueron caminando. Todo quedó filmado por las cámaras de seguridad que hay en el barrio. Ella no sale nunca sola de casa, estamos preocupados", había explicado su padre.
Ante la posibilidad de que la menor estuviera en una situación de riesgo, las autoridades activaron el Alerta Sofía, el sistema nacional utilizado para la búsqueda urgente de niños, niñas y adolescentes desaparecidos cuando existen indicios de peligro inminente.
La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de La Plata, que trabajó junto con efectivos de la Sub DDI Ensenada y la DDI La Plata.
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