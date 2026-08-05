Asesinaron a un influencer durante una transmisión en vivo
César Gastelum fue asesinado de un tiro en la cabeza mientras hacía un directo junto a dos amigos en Sinaloa, a tan solo unos metros de la sede de la Fiscalía General.
El influencer mexicano César Gastélum fue asesinado anoche afuera de un restaurante, ubicado a unos metros de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán.
El creador de contenido fue atacado mientras realizaba una transmisión en vivo en la zona de Tres Ríos, uno de los sectores más concurridos de la capital del estado.
Gastelum, quien contaba con cerca de 600.000 seguidores en TikTok, transmitía en vivo en la plataforma de streaming Kick, donde publicaba bajo el usuario "compasexor".
El grupo estaba a las 8:00 p.m. frente a un restaurante de comida rápida de la cadena KFC situado en la ciudad de Culiacán. Los tres iban vestidos con el característico color naranja de los repartidores de comida como parte de un reto para su contenido en redes sociales.
Mientras hacían bromas, una motocicleta pasó por delante del grupo y se puede ver cómo los tres amigos se sienten amenazados.
Se oye decir a uno de ellos: "Vámonos… la moto, la moto…", y otro confiesa: "No, me sentí bien mal. Esos chavos me dan miedo", en referencia al vehículo en el que viajaban los dos presuntos agresores.
Más tarde, la misma moto regresa y uno de los ocupantes dispara directamente contra Gastelum con un arma corta. El influencer cayó de manera instantánea y miles de seguidores presenciaron su muerte en directo.
¿Quién era "Cesarín"?
El creador de contenido, conocido entre sus seguidores como "Cesarín", tenía 25 años. En sus cuentas de redes sociales hacía comedia, parodias, hablaba sobre estilo de vida y también mostraba un poco de lo que él denominaba la cultura norteña, informaron medios locales.
Sus cuentas, que siguen activas, empezaron a llenarse de mensajes de condolencias.
Por el momento, se desconocen los motivos por los que pudo haber sido el objetivo del ataque. Las autoridades informan que se está llevando a cabo un operativo de seguridad mientras investigan el crimen.
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