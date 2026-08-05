Asesinaron a un influencer durante una transmisión en vivo

Se oye decir a uno de ellos: "Vámonos… la moto, la moto…", y otro confiesa: "No, me sentí bien mal. Esos chavos me dan miedo", en referencia al vehículo en el que viajaban los dos presuntos agresores.

Más tarde, la misma moto regresa y uno de los ocupantes dispara directamente contra Gastelum con un arma corta. El influencer cayó de manera instantánea y miles de seguidores presenciaron su muerte en directo.

¿Quién era "Cesarín"?

El creador de contenido, conocido entre sus seguidores como "Cesarín", tenía 25 años. En sus cuentas de redes sociales hacía comedia, parodias, hablaba sobre estilo de vida y también mostraba un poco de lo que él denominaba la cultura norteña, informaron medios locales.

Sus cuentas, que siguen activas, empezaron a llenarse de mensajes de condolencias.

Por el momento, se desconocen los motivos por los que pudo haber sido el objetivo del ataque. Las autoridades informan que se está llevando a cabo un operativo de seguridad mientras investigan el crimen.