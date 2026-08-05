El Banco Central alertó sobre nuevas modalidades de estafas virtuales: cuáles son y cómo evitarlas

Asimismo, aclaró que las autoridades y el personal del banco nunca promocionan inversiones o plataformas de inversión, por lo que cualquier mensaje de ese tipo debe ser considerado sospechoso.

Recomendaciones para evitar caer en estafas

Tarjetas de crédito y débito (imagen ilustrativa)

El BCRA difundió una serie de medidas preventivas para reducir el riesgo de ser víctima de este tipo de fraudes digitales. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

• Verificar siempre la autenticidad de los mensajes recibidos y revisar cuidadosamente las direcciones de correo electrónico, los números telefónicos y los perfiles en redes sociales para detectar posibles cuentas falsas.

• Identificá los canales de comunicación oficiales: el Banco Central se comunica exclusivamente a través de su sitio web verificado y sus cuentas oficiales con tilde de validación.

• Protegé tus datos personales y bancarios: nunca se deben compartir las claves, contraseñas, token, números de tarjetas ni otros datos bancarios en un llamado telefónico ni tampoco por mail, WhatsApp, SMS o por redes sociales.

• Por otra parte, el Banco Central pidió prestar especial atención a los mensajes o llamados que buscan generar sensación de urgencia. Según explicó la entidad, es habitual que los estafadores presionen a las víctimas para que actúen rápidamente y depositen el dinero o realicen el pago exigido.

Qué hacer si fuiste víctima de una estafa virtual

Banco Central de la República Argentina (BCRA)

En caso de haber caído en una estafa virtual o sospechar que se entregó información a un delincuente, se recomendó comunicarse de inmediato con el banco para informar lo sucedido y solicitar el bloqueo de cuentas, tarjetas o cualquier otro medio de pago que pueda verse comprometido.

Además, aconsejó realizar la denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), enviando un mail a [email protected]

Finalmente, el Banco Central recordó que los usuarios pueden enviar sus consultas a través de una cuenta en la red social X, @BCRAusuarios, su canal oficial de atención.