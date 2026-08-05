El Banco Central alertó sobre nuevas modalidades de estafas virtuales: cuáles son y cómo evitarlas
Desde la entidad comunicaron cuáles son los mecanismos utilizados por los delincuentes y recomendaron una serie de pasos para prevenir la estafa.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió una advertencia sobre nuevas modalidades de estafas virtuales detectadas en los últimos días y emitieron una serie de recomendaciones para que los usuarios puedan prevenir este tipo de delitos.
Las nuevas modalidades de estafa virtual
1) Usan la imagen de autoridades del Banco
A través de un comunicado oficial, el Banco Central indicó que los delincuentes cibernéticos utilizan la identidad o la imagen de autoridades de la entidad para engañar a las personas con el fin de obtener dinero o datos sensibles.
2) Difunden videos falsos de autoridades del Banco Central
Según se explicó, los estafadores recurren a distintas estrategias para generar confianza en las víctimas. Una de las maniobras consiste en difundir videos falsos o editados que simulan declaraciones de autoridades del Banco Central con el objetivo de promocionar supuestas inversiones o plataformas financieras que en realidad son fraudulentos.
3) Exigen un pago en dólares para cobrar una transferencia
Además, el organismo informó que también se registraron casos en los que los delincuentes se comunican mediante correos electrónicos, mensajes de WhatsApp o SMS haciéndose pasar por representantes del BCRA. En esas comunicaciones, le aseguran a la víctima que existe una transferencia proveniente del exterior pendiente de cobro y le exigen el pago anticipado de una suma de dinero, generalmente en dólares, para permitir el acceso a esa plata. Desde la entidad remarcaron que se trata de una estafa y pidieron no realizar ningún tipo de pago.
Frente a este escenario, el Banco Central recordó que no ofrece servicios financieros directamente al público, por lo que nunca solicita pagos, datos personales ni información bancaria a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, redes sociales, WhatsApp u otros canales de comunicación.
Asimismo, aclaró que las autoridades y el personal del banco nunca promocionan inversiones o plataformas de inversión, por lo que cualquier mensaje de ese tipo debe ser considerado sospechoso.
Recomendaciones para evitar caer en estafas
El BCRA difundió una serie de medidas preventivas para reducir el riesgo de ser víctima de este tipo de fraudes digitales. Entre las principales recomendaciones se encuentran:
• Verificar siempre la autenticidad de los mensajes recibidos y revisar cuidadosamente las direcciones de correo electrónico, los números telefónicos y los perfiles en redes sociales para detectar posibles cuentas falsas.
• Identificá los canales de comunicación oficiales: el Banco Central se comunica exclusivamente a través de su sitio web verificado y sus cuentas oficiales con tilde de validación.
• Protegé tus datos personales y bancarios: nunca se deben compartir las claves, contraseñas, token, números de tarjetas ni otros datos bancarios en un llamado telefónico ni tampoco por mail, WhatsApp, SMS o por redes sociales.
• Por otra parte, el Banco Central pidió prestar especial atención a los mensajes o llamados que buscan generar sensación de urgencia. Según explicó la entidad, es habitual que los estafadores presionen a las víctimas para que actúen rápidamente y depositen el dinero o realicen el pago exigido.
Qué hacer si fuiste víctima de una estafa virtual
En caso de haber caído en una estafa virtual o sospechar que se entregó información a un delincuente, se recomendó comunicarse de inmediato con el banco para informar lo sucedido y solicitar el bloqueo de cuentas, tarjetas o cualquier otro medio de pago que pueda verse comprometido.
Además, aconsejó realizar la denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), enviando un mail a [email protected]
Finalmente, el Banco Central recordó que los usuarios pueden enviar sus consultas a través de una cuenta en la red social X, @BCRAusuarios, su canal oficial de atención.
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