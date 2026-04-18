Coty Romero fue expulsada de“La Cárcel de los Gemelos Dúo” tras agredir a una compañera
La ex Gran Hermano protagonizó una fuerte pelea en el reality español que terminó con su salida inmediata.
Coty Romero volvió a quedar en el centro de la polémica, esta vez en España. La influencer fue expulsada del reality La Cárcel de los Gemelos Dúo luego de protagonizar un episodio violento con otra participante.
La correntina había ingresado al ciclo el pasado 12 de abril y rápidamente se convirtió en una de las figuras más comentadas. Sin embargo, su estadía estuvo marcada por constantes cruces con otros concursantes, entre ellos La Falete. El conflicto que terminó por definir su salida fue una discusión con “Palace”.
En medio de una semana cargada de tensión, y tras atravesar problemas de salud, incluidos ataques de pánico, Coty habría decidido abandonar el programa. No obstante, regresó poco después para enfrentar a sus compañeros en un clima que escaló rápidamente.
“Son todos unos put*s alcohólicos, es una vergüenza lo que pasa acá. Esto ya no es un reality, es una mierda”, lanzó a los gritos.
La situación se desbordó cuando Juliana Scaglione intervino para respaldarla y la discusión derivó en empujones entre varios participantes. En ese contexto, Coty terminó golpeando en el rostro a “Palace”.
Tras la agresión, la transmisión fue interrumpida durante unos 20 minutos, mientras el conflicto continuaba fuera de cámara.
Horas después, los creadores del programa, Carlos Ramos y Daniel Ramos, anunciaron la decisión frente a todos: “Lo que ha sucedido ha sido bastante desagradable. Este es un reality bastante bizarro. Nos gustan las broncas y los enfrentamientos que tienen, pero hay que marcar los límites que nosotros marcamos. Podés decir lo que quieras, pero nunca llegar a una agresión”.
Además, confirmaron la sanción disciplinaria: “Coty agredió a Palace, queda eliminada por expulsión disciplinaria. La verdad no entiendo cuál ha sido su comportamiento. Tienen diferencias entre unos y otros, pero se le ha cruzado un límite. Incluso habíamos permitido algún agarrón, pero si permitimos todas las agresiones nos matamos todos”.
Y concluyeron: “Quitando la agresión, agradecemos a Coty su participación. Muy agradecidos con ella, no tengo nada en contra de ella. Estas cosas son las que ensucian al reality. Los medios no paran de criticarnos”.
El descargo de Coty Romero
Tras su salida, la ex participante de Gran Hermano utilizó sus redes sociales para dar su versión de lo ocurrido: “Estoy bien. Ya me fui. Los amo y no me arrepiento de nada. Yo me iba el domingo arreglado, pero no podía quedarme ni un día más. Nada más que eso. Los amo con todo mi corazón y gracias por bancar. Con Argentina no se juega”.
Así, Coty volvió a ser protagonista de un escándalo mediático que cruzó fronteras y generó repercusión tanto en Argentina como en España.
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