Coty Romero fue expulsada de“La Cárcel de los Gemelos Dúo” tras agredir a una compañera

Tras la agresión, la transmisión fue interrumpida durante unos 20 minutos, mientras el conflicto continuaba fuera de cámara.

Horas después, los creadores del programa, Carlos Ramos y Daniel Ramos, anunciaron la decisión frente a todos: “Lo que ha sucedido ha sido bastante desagradable. Este es un reality bastante bizarro. Nos gustan las broncas y los enfrentamientos que tienen, pero hay que marcar los límites que nosotros marcamos. Podés decir lo que quieras, pero nunca llegar a una agresión”.

Además, confirmaron la sanción disciplinaria: “Coty agredió a Palace, queda eliminada por expulsión disciplinaria. La verdad no entiendo cuál ha sido su comportamiento. Tienen diferencias entre unos y otros, pero se le ha cruzado un límite. Incluso habíamos permitido algún agarrón, pero si permitimos todas las agresiones nos matamos todos”.

Y concluyeron: “Quitando la agresión, agradecemos a Coty su participación. Muy agradecidos con ella, no tengo nada en contra de ella. Estas cosas son las que ensucian al reality. Los medios no paran de criticarnos”.

El descargo de Coty Romero

Tras su salida, la ex participante de Gran Hermano utilizó sus redes sociales para dar su versión de lo ocurrido: “Estoy bien. Ya me fui. Los amo y no me arrepiento de nada. Yo me iba el domingo arreglado, pero no podía quedarme ni un día más. Nada más que eso. Los amo con todo mi corazón y gracias por bancar. Con Argentina no se juega”.

Así, Coty volvió a ser protagonista de un escándalo mediático que cruzó fronteras y generó repercusión tanto en Argentina como en España.