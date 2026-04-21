Un famoso torero español sufrió una brutal cornada durante un evento en Sevilla: la herida es de 10 centímetros
Morante de La Puebla debió ser intervenido de urgencia tras recibir una embestida en la plaza de la Maestranz.
El famoso torero español, José Antonio Morante Camacho, conocido como Morante de La Puebla, fue operado de urgencia este lunes luego de una corrida de toros en la plaza de la Maestranza, ubicada en el barrio español del Arenal de Sevilla, Andalucía.
El toro, llamado Clandestino, embistió de forma repentina al matador, lo derribó con fuerza y lo golpeó reiteradamente en el piso. Según reconstruyó el diario El País, el torero intentó cubrirse mientras evidenciaba dolor en la zona del glúteo izquierdo, donde luego se confirmaría la herida.
Tras el ataque, fue trasladado a la enfermería de la plaza, donde debió ser operado de inmediato durante dos horas debido a la gravedad del cuadro. El parte médico indicó que la cornada fue “muy grave”.
“Herida por asta de toro en margen anal posterior con trayectoria de unos 10 centímetros, lesionando parcialmente musculatura esfinteriana anal y con perforación en cara posterior de recto de 1,5 cm. Lavado de herida, y reparación de pared rectal y aparato esfinteriano. Drenaje aspirativo en espacio postanal y retrorectal”, detalló el parte de la enfermería de la Plaza de la Maestranza. Y agregó: “Le impide continuar la lidia”.
La cirugía consistió en un lavado de la herida y la reparación del daño interno, incluyendo la reconstrucción de la pared rectal y del aparato esfinteriano. También se colocó un drenaje en la zona afectada.
No es la primera vez que el torero sufre una lesión de esta gravedad. En agosto de 2025, durante las Fiestas de la Peregrina de Pontevedra, recibió una cornada en el muslo derecho con desgarro del abductor. A este antecedente se suma el de agosto de 2013, cuando otra cornada en el muslo izquierdo le provocó severos destrozos musculares.
Plaza de la Maestranza
Considerada la segunda plaza más importante de España después de Las Ventas en Madrid,la Plaza de la Maestranza alberga hasta el 27 de septiembre la temporada taurina de Sevilla.
Según la página On Sevilla, se organizaron veinticinco festejos de abono distribuidos en dieciocho corridas de toros -incluyendo las de la Feria de Abril, el Corpus y la Feria de San Miguel-, una de rejones y seis novilladas. Morante de la Puebla, Roca Rey, Juan Ortega y Pablo Aguado, torearán en cuatro corridas.
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