Apareció una granada en las vías del tren Belgrano Norte y generó alarma en Núñez

El área fue cercada y se restringió el paso tanto peatonal como vehicular mientras se esperaba la llegada de especialistas. Fuentes policiales indicaron que el equipo técnico del Escuadrón Antibombas trabajó en el sitio para garantizar la seguridad y analizar el objeto.

Tras una evaluación in situ, los expertos concluyeron que el dispositivo encontrado no tenía carga explosiva ni mecanismo de activación, por lo que no representaba un peligro inmediato. El artefacto fue retirado con las medidas de seguridad correspondientes y trasladado a una dependencia especial para su análisis.

El caso quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, encabezado por la jueza María Romilda Servini, con intervención de la Secretaría Nº 2 del doctor Sebastián Martínez. Desde el juzgado confirmaron que se abrió una causa bajo la figura de "intimidación pública", delito que contempla maniobras destinadas a sembrar miedo o caos, aunque no se haya generado daño físico directo.

Por el momento no se registraron detenidos ni se informó sobre sospechosos identificados, pero se están analizando cámaras de seguridad de la zona y otros elementos que podrían ayudar a determinar cómo llegó la granada hasta allí.

La principal hipótesis apunta a un intento de amedrentamiento, ya que el lugar elegido —cercano a una vía férrea de alta circulación y a metros de una de las principales autopistas de la Capital— tiene un alto valor simbólico en términos de infraestructura y tránsito.

Aunque no hubo heridos ni consecuencias materiales, el episodio encendió las alarmas entre vecinos y usuarios del servicio ferroviario. Desde Trenes Argentinos informaron que la circulación del Belgrano Norte no se vio interrumpida, ya que el operativo de seguridad se desarrolló en un sector lateral a las vías y sin riesgo directo para las formaciones.