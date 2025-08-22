El ministro del Interior de Chile habló de la violencia en Avellaneda: "No estuvieron a la altura"

incidentes independiente u de chile Barras de Independiente molieron a palos a mujeres, grandes y chicos.

Como parte de estas medidas, Elizalde anunció la creación de una mesa técnica conjunta entre Argentina y Chile, destinada a coordinar acciones y compartir información relevante para prevenir hechos de violencia en el fútbol. Esta mesa contará con protocolos específicos y se apoyará en un memorando de entendimiento firmado previamente por los ministros Luis Cordero y Patricia Bullrich.

“Buscamos adoptar medidas efectivas para evitar que incidentes como estos se repitan”, remarcó el ministro. Concluyó reiterando la condena a todas las formas de violencia en el deporte y subrayó que “el espectáculo debe desarrollarse dentro de la cancha, no fuera de ella”.

Además, enfatizó que los responsables de actos violentos deben ser puestos a disposición de la justicia, mientras que ningún tipo de linchamiento o agresión descontrolada puede ser tolerada. Para el gobierno chileno, la prioridad es garantizar que el fútbol sea un espacio seguro y familiar, libre de violencia y de riesgos para los asistentes.