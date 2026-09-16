Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 16 de septiembre

Jueves: Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado en la madrugada y la mañana, pasando a despejado por la tarde y algo nublado en la noche. El termómetro experimentará un marcado repunte, ubicándose la mínima en los 8 grados, mientras que la máxima trepará hasta los 20 grados.

Viernes: Las condiciones se mantendrán estables con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. Se prevé una mínima de 11 grados y una máxima que alcanzará los 21 grados.

Sábado: El fin de semana comenzará con cielo parcialmente nublado a lo largo de todo el día y un ambiente propicio, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y los 23 grados.