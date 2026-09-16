Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 16 de septiembre
Tras una mañana fresca, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una gradual recuperación térmica para el AMBA durante este miércoles.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita este miércoles con condiciones de estabilidad atmosférica y buen clima, marcando una jornada de transición hacia un paulatino repunte térmico en la región, de acuerdo con el pronóstico del tiempo oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El resto de la semana se presentará con buen tiempo, cielo que alternará entre parcialmente nublado y despejado, y un claro repunte de los registros hacia los próximos días.
Para este miércoles, el organismo oficial prevé cielo parcialmente nublado en la mañana y algo nublado para el resto de la jornada, con una temperatura mínima estimada en 4 grados y una máxima que alcanzará los 15 grados.
Clima: el detalle del pronóstico extendido en el AMBA
La tendencia al ascenso progresivo de las temperaturas se consolidará de manera sostenida a lo largo de las siguientes jornadas:
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Jueves: Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado en la madrugada y la mañana, pasando a despejado por la tarde y algo nublado en la noche. El termómetro experimentará un marcado repunte, ubicándose la mínima en los 8 grados, mientras que la máxima trepará hasta los 20 grados.
Viernes: Las condiciones se mantendrán estables con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. Se prevé una mínima de 11 grados y una máxima que alcanzará los 21 grados.
Sábado: El fin de semana comenzará con cielo parcialmente nublado a lo largo de todo el día y un ambiente propicio, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y los 23 grados.
Domingo: El cierre del fin de semana anticipa un cielo parcialmente nublado en la madrugada y la mañana, virando a mayormente nublado hacia la tarde y la noche, acompañado por un registro mínimo de 12 grados y una máxima que llegará a los 24 grados.
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