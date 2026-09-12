Nuevo sistema: llega el TramBus a la Ciudad de Buenos Aires y cambia el sentido de algunas calles
El gobierno porteño implementará el nuevo sistema de transporte eléctrico con modificaciones en el tránsito en Caballito y Almagro.
A partir del próximo martes 15 de septiembre, la llegada del nuevo sistema TramBus comenzará a modificar la circulación en distintos sectores de Almagro y Caballito. Los cambios alcanzarán el sentido de algunas calles, las reglas de estacionamiento y el recorrido de la línea 2 de colectivos.
Las modificaciones abarcan restricciones para dejar vehículos, nuevas manos únicas y ajustes en cruces de avenidas. El Gobierno porteño informó que las medidas buscan adecuar la red vial al recorrido de la primera línea del servicio eléctrico, la T1, cuya puesta en funcionamiento está prevista para fines de 2026.
Los cambios que comenzarán a regir ese día serán solo la primera parte de una reorganización más amplia. El esquema contempla tres etapas de modificaciones en la circulación vinculadas con el futuro recorrido del TramBus. Para las dos siguientes todavía no se informó una fecha de implementación. Las adecuaciones buscan, entre otros puntos, facilitar los giros de las unidades sobre la nueva traza.
El TramBus es un sistema de transporte público eléctrico sobre neumáticos que circulará en superficie como complemento de la red de subtes. La línea T1 conectará Nueva Pompeya con Aeroparque mediante 20 kilómetros de recorrido, carriles exclusivos y preferenciales, y conexiones con cinco líneas de subte, estaciones ferroviarias y corredores de Metrobus.
Los cambios en las reglas de estacionamiento
A partir del 15 de septiembre, se implementarán los siguientes cambios en las reglas de estacionamiento:
- Av. La Plata: prohibido estacionar las 24 horas sobre ambas manos.
- Quito: prohibido estacionar y detenerse del lado izquierdo, entre Av. La Plata y Muñiz por presencia de ciclovía.
- Av. Rivadavia: prohibido estacionar del lado derecho, entre Yatay e Hidalgo, las 24 horas.
- Hipólito Yrigoyen desde Av. La Plata hacia Mármol: prohibido girar a la izquierda en Muñiz.
Se modifica el sentido de varias calles
- Av. La Plata, entre Chaco/Quito y Av. Rivadavia: sentido único hacia Av. Rivadavia.
- Quito, entre Av. La Plata y Muñiz: sentido único hacia Muñiz.
- Mármol, entre Av. Rivadavia e Hipólito Yrigoyen: sentido único hacia Hipólito Yrigoyen.
- Pringles, entre Lezica y Av. Rivadavia: sentido único hacia Av. Rivadavia.
- Hipólito Yrigoyen, entre Muñiz y Mármol: doble sentido de circulación.
- La Línea 2 de colectivos circulará por Quintino Bocayuva y avenida Rivadavia antes de retomar su recorrido habitual, según se informó.
El Gobierno porteño indicó que, desde octubre, avenida Acoyte tendrá mano única en sentido sur-norte y sumará un carril exclusivo sobre la derecha para el TramBus. Avenida Honorio Pueyrredón quedará habilitada únicamente hacia el norte-sur.
Los cambios se producen mientras avanzan las obras para poner en funcionamiento la T1. El 11 de agosto, el ministro de Movilidad e Infraestructura porteño informó que había 52 paradores en ejecución y destacó el avance de los ubicados sobre la avenida Costanera Rafael Obligado. Unas semanas antes, el 21 de julio, había señalado que esos 52 puntos formaban parte de un total de 71 previstos para toda la traza.
El cronograma oficial prevé que la T1 comience a operar a fines de 2026. Las unidades serán 100% eléctricas y circularán por carriles exclusivos y preferenciales. En las principales intersecciones tendrán prioridad de paso mediante “semáforos observados”, que podrán extender el tiempo de luz verde cuando se aproxime uno de los vehículos.
El proyecto contempla paradas aproximadamente cada 500 metros y una frecuencia de un vehículo cada cuatro minutos durante las horas pico. De acuerdo con las estimaciones oficiales, una vez completado el sistema podrá transportar a unos 50.000 pasajeros por día.
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