Aprovecharon la despedida de Lionel Messi para desvalijar un departamento en Palermo y quedaron filmados

El robo fue descubierto cuando las víctimas regresaron a su casa. Hicieron la denuncia en la Comisaría Vecinal 14B de la Policía de la Ciudad.

Tras la denuncia tomó intervención el fiscal nacional en lo criminal y correccional Anselmo Castelli y el caso se investiga como “robo en ausencia de moradores”

Las imágenes aportadas a la investigación muestran con claridad los rostros de los tres hombres, tanto cuando entraron al edificio como durante el robo. Ahora la Policía analiza las grabaciones para intentar identificarlos y reconstruir cómo escaparon del lugar.