Aprovecharon la despedida de Lionel Messi para desvalijar un departamento en Palermo y quedaron filmados
Tres delincuentes ingresaron a una vivienda desocupada sobre la calle Humboldt mientras miles de fanáticos se concentraban en el Estadio Monumental.
Tres ladrones ingresaron a un departamento en el barrio porteño de Palermo aprovechando que se encontraba vacío durante la previa de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina en el Estadio Monumental para llevarse todo lo que e,staba el alcance. El robo, ocurrido en una propiedad situada en Humboldt al 2000, quedó registrado por una cámara de seguridad que las víctimas tenían instalada en el living.
El inmueble no contaba con seguridad privada ni con un sistema de monitoreo de 24 horas. Para detectar la presencia de residentes, según lo informado por Clarín, los delincuentes probaron varios timbres en distintas unidades. Al llegar al primer piso y no obtener respuesta, uno de los sospechosos convocó a sus dos cómplices para forzar la puerta de acceso principal.
Los tres sospechosos subieron hasta el departamento e ingresaron a la propiedad en búsqueda de objetos de valor. Una cámara de vigilancia interna instalada por los propios dueños de casa registró el momento exacto en que revisaban el lugar.
Durante la inspección, se observó a uno de los involucrados abrir un armario mientras otro revisaba una mochila. Además, uno de los delincuentes sustrajo una computadora portátil, quedando su rostro grabado en primer plano por el dispositivo de seguridad.
Los involucrados permanecieron varios minutos dentro de la vivienda e inspeccionaron otras habitaciones fuera del rango de la cámara antes de escapar con numerosas pertenencias.
El robo fue descubierto cuando las víctimas regresaron a su casa. Hicieron la denuncia en la Comisaría Vecinal 14B de la Policía de la Ciudad.
Tras la denuncia tomó intervención el fiscal nacional en lo criminal y correccional Anselmo Castelli y el caso se investiga como “robo en ausencia de moradores”
Las imágenes aportadas a la investigación muestran con claridad los rostros de los tres hombres, tanto cuando entraron al edificio como durante el robo. Ahora la Policía analiza las grabaciones para intentar identificarlos y reconstruir cómo escaparon del lugar.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario